Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar'ın siz bir de kardeşini görün! Dizideki kaçık kardeşlerinden sonra...
Son dönemin en çok konuşulan ve hakkında araştırma yapılan isimlerinin başında geliyor 34 yaşındaki oyuncu Merve Dizdar. Kendisi gibi oyuncu olan Gürhan Altundaşar'la boşanması magazin gündeminde sıkça yer bulan Merve Dizdar hakkında araştırma yapanlar kardeşini görünce şaştı kaldı. İlk bakışta birbirlerini andırmayan kardeşlerin gülüşleri birbirinin aynısı gibi. İşte başta Merve Dizdar olmak üzere ünlülerin kardeşleri.
09.11.2021 09:08
- Son Güncelleme: 09.11.2021 09:08
Son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinin başında gelen 34 yaşındaki oyuncu Merve Dizdar, Masumlar Apartmanı dizisinin yanı sıra sosyal medyada da oldukça aktif. 34 yaşındaki oyuncu Kavak Yelleri, Kırgın Çiçekler, Masumlar Apartmanı, Vatanım Sensin gibi dizilerde rol alan ve Alice Müzikali ile adından söz ettiren Merve Dizdar hakkında araştırma yapanlar kardeşini görünce şaştı kaldı. Hakkındaki bilinmeyenler detaylarla gündeme gelen Merve Dizdar'ın kardeşini görenler ilk başta pek benzetemese de kardeşlerini gülüşleri birbirinin aynısı gibi.