Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i Merve Dizdar’ın kardeşini gören ’maşallah’ demeden geçemedi! Abla-kardeş benzerliği inanılmaz

Son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinin başında gelen 35 yaşındaki oyuncu Merve Dizdar, Masumlar Apartmanı dizisinin yanı sıra sosyal medyada da oldukça aktif. Kavak Yelleri, Kırgın Çiçekler, Masumlar Apartmanı, Vatanım Sensin gibi dizilerde rol alan ve Alice Müzikali ile adından söz ettiren Merve Dizdar hakkında araştırma yapanlar kardeşini görünce şaştı kaldı.