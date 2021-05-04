RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar'ın annesini görenler şaştı kaldı! Çok Güzel Hareketler yıldızıyla evli olan Merve...

Son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinin başında gelen 34 yaşındaki oyuncu Merve Dizdar, Masumlar Apartmanı dizisinin yanı sıra sosyal medyada da oldukça aktif. 34 yaşındaki oyuncu Kavak Yelleri, Kırgın Çiçekler, Masumlar Apartmanı, Vatanım Sensin gibi dizilerde rol alan ve Alice Müzikali ile adından söz ettiren Merve Dizdar hakkında araştırma yapanlar eşinin Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın oyuncusu Gürhan Altundaşar olduğunu görünce çok şaşırmıştı. Sık sık paylaşımlar yapan genç oyuncu ailesini paylaşmaktan geri durmuyor. Hakkındaki bilinmeyenler detaylarla gündeme gelen Merve Dizdar'ın annesini görenler anne-kızın benzerliklerine inanamadı. İşte başta Merve Dizdar olmak üzere ünlülerin anneleri.

04.05.2021 09:00 - Son Güncelleme: 04.05.2021 09:00
Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar'ın annesini görenler şaştı kaldı! Çok Güzel Hareketler yıldızıyla evli olan Merve...

Son dönemin en çok konuşulan ve hakkında araştırma yapılan isimlerinin başında geliyor 34 yaşındaki oyuncu Merve Dizdar. Kendisi gibi oyuncu olan Gürhan Altundaşar'la mutlu bir evlilik yürüten Merve Dizdar'ın annesini göenler şaştı kaldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar'ın annesini görenler şaştı kaldı! Çok Güzel Hareketler yıldızıyla evli olan Merve...

Merve Dizdar'ın annesiyle benzerliği gözlerden kaçmadı. İşte başta Merve Dizdar olmak üzere ünlülerin aileleri.

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar'ın annesini görenler şaştı kaldı! Çok Güzel Hareketler yıldızıyla evli olan Merve...

FAHRİYE EVCEN VE ANNESİ HATİME EVCEN

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar'ın annesini görenler şaştı kaldı! Çok Güzel Hareketler yıldızıyla evli olan Merve...
Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar'ın annesini görenler şaştı kaldı! Çok Güzel Hareketler yıldızıyla evli olan Merve...