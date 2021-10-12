Masumlar Apartmanı'nın Esat'ı Uğur Uzunel annesinin hık demiş burnundan düşmüş! Gülben'in kara sevdası...
TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun gibi isimlerin üstlendiği Masumlar Apartmanı'nın en çok dikkat çeken isimlerinden biri 32 yaşındaki genç oyuncu Uğur Uzunel oldu. Dizinin başlarında Gülben'e pas vermeyen ancak sonra sonra hislerini açığa çıkaran ve Han'ın hedefi haline gelen Esat karakterine hayat veren Uğur Uzunel'in annesiyle ola benzerliğini görenler şaştı kaldı. İşte başta Uğur Uzunel olmak üzere ünlülerin anneleri.
Uzunel, 12 Kasım 1988 tarihinde İzmir, Kadifekale'de dünyaya geldi. 1.80 metre boyunda ve 74 kilodur. Lise öğreniminin sonuna kadar Bornova'da yaşadı. 1997 yılında Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda kursiyer olarak çalışmalarına başladı. Daha sonra Hayrettin Filiz yönetimindeki Bilimsel Tiyatro Atölyesi'nde çalışmaya başladı. Yönetmen yardımcılığı ve yönetmenlik yapan oyuncu, 2008 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı'nda öğrenci olmaya hak kazandı. Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda kadrolu çalışan olarak işe başladıktan sonra BBŞT oyunlarında yeniden görev almaya başladı.
Kumdan Kale, Ferah Feza, El Yazısı ve Evdeki Yabancılar adlı uzun metraj sinema filmlerinde oynadı. İlk başrol deneyimi Ferah Feza filmi Malatya ve Fibresci Film Festivalleri'nden En İyi Film ödülüyle döndü. Ağır Roman Yeni Dünya adlı televizyon dizisinde ana kadroda rol aldı. Kendi kurdukları İntakt adlı gruplarıyla İstanbul'da Penetratör adlı bir oyunda oynadı. Stutgart'ta Türk Oyunları Festivaline giden oyun En İyi Oyun ödülünü aldı.
Şimdilerde Masumlar Apartmanı dizisinde Esat karakterine hayat veren Uğur Uzunel ve annesinin benzerliği sosyal medyayı salladı. İşte başta Uğur Uzunel olmak üzere ünlülerin anneleri.