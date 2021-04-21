Masumiyet'in İlker'i Serkay Tütüncü'den bomba aldatılma itirafı! İlayda Alişan ile adı anılan 30 yaşındaki Serkay Tütüncü...
Masumiyet'in İlker'i Serkay Tütüncü'den bomba aldatılma itirafı! İlayda Alişan ile adı anılan 30 yaşındaki oyuncu, sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden... Paylaşımlarıyla adından söz ettiren Tütüncü, son olarak açıklamalarıyla gündeme geldi. Rol arkadaşı İlayda Alişan ile yakınlığıyla sık sık gündeme gelen Serkay Tütüncü aldatılma itirafıyla gündeme bomba gibi düştü. Yaşanan gelişmenin ardından Serkay Tütüncü'nün eski sevgilileri merak konusu oldu...
21.04.2021 17:17
- Son Güncelleme: 21.04.2021 17:24
Masumiyet'in İlker'i Serkay Tütüncü'den bomba aldatılma itirafı! İlayda Alişan ile adı anılan 30 yaşındaki Serkay Tütüncü yıllar önce aldatıldığını söyledi. Ancak itiraflar bu kadarla kalmadı. İşte Masumiyet'in İlker Ilgaz'ı Serkay Tütüncü'nün açıklamaları...
Onedio'da sevenlerinden gelen soruları yanıtlayan Tütüncü, "Diziniz aldatılma üzerine, siz hiç aldatıldınız mı?" sorusuna, "İlişkilerimde özensiz olduğum durumlar oldu. Aldatılmış olabilirim. Aldatılmışsam da sorun değil yani" yanıtını verdi.
Tütüncü'nün bu itirafı sonrası, "Böylesine yakışıklı bir oyuncu nasıl aldatılır?" ve "Bence bir yanlışı vardı" yorumları yapıldı.
"ALDATILDIYSAM DA HABERİM YOK"
Güzel İlayda Alişan ise, "Aldatıldım mı inanın hiç bilmiyorum. Aldatıldıysam da haberim yok. Umarım aldatılmamışımdır" ifadelerini kullandı.
Serkay Tütüncü'nün eski sevgilileri merak konusu oldu. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin eski aşkları...