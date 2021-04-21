Masumiyet'in İlker'i Serkay Tütüncü'den bomba aldatılma itirafı! İlayda Alişan ile adı anılan 30 yaşındaki Serkay Tütüncü...

Onedio'da sevenlerinden gelen soruları yanıtlayan Tütüncü, "Diziniz aldatılma üzerine, siz hiç aldatıldınız mı?" sorusuna, "İlişkilerimde özensiz olduğum durumlar oldu. Aldatılmış olabilirim. Aldatılmışsam da sorun değil yani" yanıtını verdi.