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Haberler Magazin 40 yaşındaki Bergüzar Korel’in kızıyla eğlenceli anları! Minik Leyla “baba” diye tutturdu! Halit Ergenç’in biricik eşi ve kızı ortalığı salladı...

40 yaşındaki Bergüzar Korel’in kızıyla eğlenceli anları! Minik Leyla “baba” diye tutturdu! Halit Ergenç’in biricik eşi ve kızı ortalığı salladı...

Meslektaşı Halit Ergenç ile 2009 yılının Ağustos ayında nikah masasına oturan Bergüzar Korel'in bu evlilikten Ali, Han ve Leyla adında 3 evladı oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan ve paylaşımlarında sık sık çocuklarıyla geçirdiği vakitlere yer veren Korel, son olarak kızıyla eğlenceli anlarını yayınladı. "Baba" diye tutturan Leyla'nın o anlarını kayıt altına alan Korel, sempatik tavırlarıyla takipçilerini gülümsetti. Korel'in paylaşımına düştüğü not da dikkat çekti. İşte o paylaşım...

takvim.com.tr
05.12.2022 01:43 - Son Güncelleme: 05.12.2022 01:43
40 yaşındaki Bergüzar Korel’in kızıyla eğlenceli anları! Minik Leyla “baba” diye tutturdu! Halit Ergenç’in biricik eşi ve kızı ortalığı salladı...

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, Binbir Gece dizisindeki partneri Halit Ergenç ile 2009 yılının Ağustos ayında nikah masasına oturdu.

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40 yaşındaki Bergüzar Korel’in kızıyla eğlenceli anları! Minik Leyla “baba” diye tutturdu! Halit Ergenç’in biricik eşi ve kızı ortalığı salladı...

İlk çocukları Ali'yi 2010'da kucaklarına alan çiftin daha sonra Han ve Leyla adlarını verdikleri iki evladı daha oldu.

40 yaşındaki Bergüzar Korel’in kızıyla eğlenceli anları! Minik Leyla “baba” diye tutturdu! Halit Ergenç’in biricik eşi ve kızı ortalığı salladı...

Sosyal medyayı aktif kullanan ve paylaşımlarında sık sık çocuklarıyla geçirdiği vakitlere yer veren Korel, son olarak kızıyla eğlenceli anlarını yayınladı.

40 yaşındaki Bergüzar Korel’in kızıyla eğlenceli anları! Minik Leyla “baba” diye tutturdu! Halit Ergenç’in biricik eşi ve kızı ortalığı salladı...

Her sorduğu soruya "Baba" diye karşılık veren Leyla'nın o anlarını kayıt altına alan Korel, sempatik tavırlarıyla takipçilerini gülümsetti.

40 yaşındaki Bergüzar Korel’in kızıyla eğlenceli anları! Minik Leyla “baba” diye tutturdu! Halit Ergenç’in biricik eşi ve kızı ortalığı salladı...

Ünlü oyuncu, paylaşımının altına da "Başka sözüm yok, teşekkürler" notunu ekledi.

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