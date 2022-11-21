Masterchef'ten elenen Barış'ın hayatı tam bir dram 'annem vefat etti babam da...' Somer Şef 'tartışmadığın bir taner arkadaşın yok' demişti
Masterchef'in 2022 sezonu epey çetin geçiyor... Yarışmacıların hem en iyi yemeği yapmak için mücadele verdiği hem de psikolojik savaş verdiği Masterchef'in dikkat çeken yarışmacılarından biri de Barış Demir'di. Ancak gelin görün ki 23 yaşındaki yarışmacı önceki akşam sürpriz bir şekilde yarışmaya veda eden isim oldu. Elenmesinin ardından günün en çok merak edilen ismi olan Barış Demir'in hayatı ise bir dram. İşte Masterchef Barış hakkında tüm merak edilenler.
Final kapısının yavaş yavaş aralandığı Masterchef'e son olarak veda eden isi Barış Demir oldu. Masterchef Barış'ın elenmesi sonrası hakkındaki tüm detaylar merak ediliyor.
MasterChef Türkiye'de eleme gecesi heyecanı yaşandı. Fatma Nur, Tolga, Yağız, Barış ve Büşra'nın eleme adayı olduğu MasterChef'te heyecan had safhadaydı.
Şefler önce MasterChef eleme adaylarından kızılcık ile yaratıcı tabaklar çıkarmalarını istedi. Tolga ve Yağız oyun sonrası elenmekten kurtulan isimler oldu.
BARIŞ'A MEYDAN OKUMASI GÜNDEM OLMUŞTU: FATMA NUR ELEME POTASINDAN KURTULMAYI BAŞARDI
İlk etabın ardından Barış, Büşra ve Fatma Nur; Somer Şef'in imza tabağı olan 'Ben saksı değilim' yemeğini yapmaya çalıştı. Fatma Nur yaptığı yemekle eleme potasından çıkmayı başardı. Büşra ile Barış ise son ikiye kaldı. Elenen yarışmacıyı, Somer Sivrioğlu açıkladı.
SOMER ŞEF'TEN OLAY AÇIKLAMA: "BEN SENİN KARDEŞİN OLSAM GURUR DUYARDIM"
Barış'ın elendiğini açıklayan Somer Sivrioğlu, "Ben senin kardeşin olsam çok gurur duyardım. Eminim onlar da duyuyordur. Buraya erken geldiğini düşünebilirsin ama vardır bunda da bir hikmet. Kaybederek değil. MasterChef'in onbirincisi olarak ayrılıyorsun." dedi.