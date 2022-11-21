Dilan Çiçek Deniz'in eski sevgilisi Thor Saevarsson bir kadını dudağından öpmeye çalışırken yakalandı! O sahneler yüzünden nişan atmıştı: "Pes"
Dilan Çiçek Deniz'in eski sevgilisi Thor Saevarsson bir kadını dudağından öpmeye çalışırken yakalandı! O sahneler yüzünden nişan atmıştı... Haberi gören Işın Karaca'dan 'pes' yorumu geldi. Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy'un yatak sahnelerinden sonra Burak Deniz ve Dilan Çiçek de sosyal medyada gündem oldu. Dilan Çiçek Deniz ve Thor Saevarsson evlilik hazırlığı yaparken kıskançlık krizi yüzünden ayrıldılar. Dilan Çiçek Deniz'le Burak Deniz'in filmi ortalığı karıştırdı. Kal filmindeki ateşli sahneleri gündem olan Dilan Çiçek Deniz ve nişanlısı birbirlerini takipten çıktı, fotoğraflarını da sildi. Birbirlerini silen eski aşıklardan Thor oyuncu Deniz'i çabuk unuttu. İzlandalı yönetmenin, bir kadını dudağından öpmeye çalıştığı anlar objektiflere yansıdı.
21.11.2022 09:20 - Son Güncelleme: 21.11.2022 09:33
"PES"
Dilan Çiçek Deniz'in eski sevgilisi Thor Saevarsson bir kadını dudağından öpmeye çalışırken yakalandı! O sahneler yüzünden nişan atmıştı...
Nişanlısı Thor'dan ayrıldığı iddiasıyla gündemde olan Dilan Çiçek Deniz o sahnelerle dikkat çekti. Thor'un kıskançlığına daha fazla dayanamayan oyuncunun nişanı attığı konuşulurken iddialı sahneler gündeme geldi.
Dilan Çiçek Deniz ve Burak Deniz, Kal filminde bir araya geldi. Güzel oyuncu bu sahnelerle adından söz ettirdi.
Dilan Çiçek Deniz ve İzlandalı nişanlısı Thor Saevarsson ayrıldı. Thor Saevarsson'ın kıskançlık halleri sebebiyle ikilinin uzun süredir aralarının bozuk olduğu iddia edildi. Ayrılık süreci tam da Kal filminin yayınlandığı döneme geldi.