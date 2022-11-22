Masterchef’ten elenen Barış’ın hayatı dram ’annem vefat etti babam da...’ Somer Şef ’tartışmadığın bir taner arkadaşın yok’ demişti

SOMER ŞEF'TEN OLAY AÇIKLAMA: "BEN SENİN KARDEŞİN OLSAM GURUR DUYARDIM"

Barış'ın elendiğini açıklayan Somer Sivrioğlu, "Ben senin kardeşin olsam çok gurur duyardım. Eminim onlar da duyuyordur. Buraya erken geldiğini düşünebilirsin ama vardır bunda da bir hikmet. Kaybederek değil. MasterChef'in onbirincisi olarak ayrılıyorsun." dedi.