Masterchef’ten elenen Azize Polat’ın Instagram’da öyle pozları var ki bambaşka biri! Kimdir, evli mi, eşi kim merak edenler görünce şoke oldu

Bu gecenin veda eden ismi Azize oldu. Gözyaşlarını tutamayan Azize'ye Mehmet Şef, 'Bir şansın daha var, unutma!' dedi. Herkes 'şans'ın ne olduğunu merak ederken yeni fragmanda büyük sürpriz açığa çıktı. Elenen yarışmacılardan iki isim yeniden ana kadroya girmek için mücadele edecek.