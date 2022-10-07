MasterChef'teki ihanet 18 yıllık evliliği bitirmişti! Cinsel ilişki itirafı sonrası Somer Sivrioğlu: "Eski eşim Aslı'ya şekil olarak..."
MasterChef'le başlayan ihanet 18 yıllık evliliği bitirmişti... Somer Sivrioğlu'nun eski eşi Aslı Sivrioğlu hakkındaki itirafı bomba! Konuk olduğu programda hayatına dair çok özel bilgileri ilk kez anlatan MasterChef Somer Sivrioğlu, eski eşi Aslı Sivrioğlu ve biten evliliği hakkında konuştu. "Bu zamana kadar hiçbir yerde konuşmadım ama şunları söylemek istiyorum. İlişki iki kişi arasında yaşanır ve o duyguyu o iki kişi bilir. Şekil olarak yanlışlarım olabilir, çok daha açık olmam gerekiyordu kendisine. Çok daha bu eskimeyi ifade ediyor olabilmek gerekiyordu. Bunda benim hatam var ve bunu kabul ediyorum." diyen Somer Sivrioğlu yeni aşkının nasıl başladığını da anlattı.
"ESKİ EŞİM ASLI'YA ŞEKİL OLARAK..."
MasterChef'teki ihanet 18 yıllık evliliği bitirmişti! Cinsel ilişki itirafı sonrası Somer Sivrioğlu eski eşiyle ilgili bakın neler söyledi...
'MasterChef Türkiye' yarışmasının jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, katıldığı bir programda çarpıcı bir itirafta bulunmuştu. Sivrioğlu'nun cinsellik çıkışı olay olmuştu. Yemeyi tutku olarak gördüğünü dile getiren Somer Şef, "Yemek yapmak ruhumu besliyor. Doğru yemek insana müthiş bir haz verir. İyi yemek yaparsan iyi sekse faydası olur" sözleriyle dikkat çekmişti.
SOMER SİVRİOĞLU'NUN MASTERCHEF'TEN ÖNCEKİ HAYATI DRAM!
Kendisinden 21 yaş küçükPınar Kayabaşı ile aşk yaşayan 'ihanet' itirafı gündeme bomba gibi düştü.
"ESKİ EŞİMLE EVLİLİĞİMİZ BÖYLE SONLANDI"
Özel hayatıyla ve Masterchef yemek yarışmasıyla gündemden düşmeyen ünlü şef Somer Sivrioğlu, konuk olduğu programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sevilen şef çocukluğunda yaşadığı ve zorlandığı anları ve eşiyle arasında yaşananları ilk defa açıkladı.
"Annem babam ben 5 yaşındayken ayrıldı. Bu süreçte tabi ki zorlandığım anlar oldu. Tabi ki zorlandığım zamanlar oldu. Özellikle annem değil babamla yaşıyordum sıkıntılarımız oldu. Enteresan bir şey diyeceğim diğer çocuklara da örnek olacağını zannetmiyorum. Özellikle babamın evindeki kavgalar benim çok hoşuma giderdi. Sevmezdim yani. Çünkü üvey annem bana iyi davranmazdı. Bende ona karşılık olarak iyi davranmazdım.