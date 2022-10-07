Deli Yürek'in Behram Kartal'ı, Kurtlar Vadisi'nin İplikçi Nedim'iydi... Ölüm haberiyle yasa boğan İsmail İncekara meğer...
Deli Yürek'in Behram Kartal'ı, Kurtlar Vadisi'nin İplikçi Nedim'iydi... Ölüm haberiyle yasa boğan İsmail İncekara 'kimdir, nereli?' hakkında tüm detaylar merak ediliyor. İsmail İncekara, hayatını kaybetmesinin ardından kariyeri ve oynadığı yapımlar ile araştırılan isim olmaya başladı. İsmail İncekara, kariyerinin en önemli noktalarını Kurtlar Vadisi, Deli Yürek ve Hayat Bağları dizileri ile yaşamıştır. Kurtlar Vadisi dizisinde İplikçi Nedim karakteri ile tanınan İsmail İncekara, pek çok tiyatro oyununa da katkı sağladı. İşte Kurtlar Vadisi'nin İplikçi Nedim'i hakkında merak edilenler...
Deli Yürek'in Behram Kartal'ı, Kurtlar Vadisi'nin İplikçi Nedim'iydi... Ölüm haberiyle yasa boğan İsmail İncekara'nın hayatı merak konusu oldu. Kurtlar Vadisi'nin İplikçi Nedim'i İsmail İncekara bakın nereliymiş!
Oyuncu İsmail İncekara 72 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberini Twitter hesabından duyuran Zafer Algöz, "Kıymetli ağabeyim İsmail İncekara, vefat etmiş. Güne böyle bir haberle başlamak içimize ateş düşürdü. Başımız sağ olsun dostlar" ifadesini kullandı.
FİLMLERİ
Kocan Kadar Konuş: Diriliş - Kıvanç Baruönü - 2016
Kocan Kadar Konuş - Kıvanç Baruönü - 2015
Hiç Rıza : Ramazan Ekmekçi - 2011
Kirpi : Erdal Murat Aktaş - 2009
Zincirbozan : Ulaş İnanç - 2007 - Turgut Özal
Barda : Serdar Akar - 2006 Hakim
Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu : Kartal Tibet - 2006 - Dogibus
Dar Alanda Kısa Paslaşmalar : Serdar AKAR - 2000 - Toraman
Avrenos'un Müşterileri : Philippe Venault - 1995 - Toufik
DİZİLERİ
Kılıç Günü : Osman Sınav - 2010
Yalancısın Sen : Hakan Arslan - 2009
Aynı Çatı Altında : Birkan Uz - 2006
Aliye : Kudret Sabancı - 2004 - Valentino Naci
Kurtlar Vadisi : Osman Sınav - Serdar Akar - 2003-2005 - İplikçi Nedim
Azad : Aydın Bulut - 2002 - Muhtar Recep
Hayat Bağları : Osman Sınav - 1999
Deli Yürek : Osman Sınav - 1999 - Behram Kartal
Melek Apartmanı - 1995
Eylül - 1987
Kırık Hayatlar - 1986
Duvardaki Kan - 1986
İsmail İncekara'nın nereli olduğu merak ediliyor. İşte başta Deli Yürek'in Behram Kartal'ı, Kurtlar Vadisi'nin İplikçi Nedim'i olarak hafızalara kazınan İsmail İncekara'nın memleketi...