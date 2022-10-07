Deli Yürek’in Behram Kartal’ı, Kurtlar Vadisi’nin İplikçi Nedim’iydi... Ölüm haberiyle yasa boğan İsmail İncekara meğer...

Oyuncu İsmail İncekara 72 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberini Twitter hesabından duyuran Zafer Algöz, "Kıymetli ağabeyim İsmail İncekara, vefat etmiş. Güne böyle bir haberle başlamak içimize ateş düşürdü. Başımız sağ olsun dostlar" ifadesini kullandı.