Masterchef'te yaprak dökümü! Mehmet Yalçınkaya ayrılıyordu gidecek biri daha var! Somer Sivrioğlu "Benden bu kadar" dedi
Yaptıkları yemeklerle 6 aylık macerayı şampiyon olarak tamamlamak isteyen yarışmacıların yer aldığı Masterchef, gelecek sezon All-Star formatın yayınlanacak. Kadronun nasıl şekilleneceği merak konusu olurken pek ayrılık iddiası gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde Mehmet Yalçınkaya'nın ayrılacağı iddia edilirken diğer bir iddia Somer Sivrioğlu cephesinden geldi. İşte haberin detayları...
25.01.2023 09:47 - Son Güncelleme: 25.01.2023 09:50
Bilindiği üzere MasterChef Türkiye'nin jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya bulunuyor.
Geçtiğimiz haftalarda MasterChef Türkiye 2022'nin finali yapılarak şampiyon olan isim belirlenmişti. Finalin üzerinden kısa bir süre sonra şok bir iddia ortaya atılmıştı.
Sosyal medyada yer alan iddialara göre şef Mehmet Yalçınkaya, MasterChef Türkiye jüriliğinden ayrılma kararı aldığı, kendi işlerinde bazı sorunlar yaşadığı gerekçesiyle yeni sezonda programda jürilik yapmayacağı iddia edilmişti.