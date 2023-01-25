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Haberler Magazin Masterchef'te yaprak dökümü! Mehmet Yalçınkaya ayrılıyordu gidecek biri daha var! Somer Sivrioğlu "Benden bu kadar" dedi

Masterchef'te yaprak dökümü! Mehmet Yalçınkaya ayrılıyordu gidecek biri daha var! Somer Sivrioğlu "Benden bu kadar" dedi

Yaptıkları yemeklerle 6 aylık macerayı şampiyon olarak tamamlamak isteyen yarışmacıların yer aldığı Masterchef, gelecek sezon All-Star formatın yayınlanacak. Kadronun nasıl şekilleneceği merak konusu olurken pek ayrılık iddiası gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde Mehmet Yalçınkaya'nın ayrılacağı iddia edilirken diğer bir iddia Somer Sivrioğlu cephesinden geldi. İşte haberin detayları...

25.01.2023 09:47 - Son Güncelleme: 25.01.2023 09:50
Masterchef’te yaprak dökümü! Mehmet Yalçınkaya ayrılıyordu gidecek biri daha var! Somer Sivrioğlu Benden bu kadar dedi

Sevilen yarışma programı Masterchef, gelecek sezon All-Star formatıyla yayınlanacak. Ancak görünen o ki iki şef kadroda olmayacak.

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Masterchef’te yaprak dökümü! Mehmet Yalçınkaya ayrılıyordu gidecek biri daha var! Somer Sivrioğlu Benden bu kadar dedi

Bilindiği üzere MasterChef Türkiye'nin jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya bulunuyor.

Masterchef’te yaprak dökümü! Mehmet Yalçınkaya ayrılıyordu gidecek biri daha var! Somer Sivrioğlu Benden bu kadar dedi

Geçtiğimiz haftalarda MasterChef Türkiye 2022'nin finali yapılarak şampiyon olan isim belirlenmişti. Finalin üzerinden kısa bir süre sonra şok bir iddia ortaya atılmıştı.

Masterchef’te yaprak dökümü! Mehmet Yalçınkaya ayrılıyordu gidecek biri daha var! Somer Sivrioğlu Benden bu kadar dedi

Sosyal medyada yer alan iddialara göre şef Mehmet Yalçınkaya, MasterChef Türkiye jüriliğinden ayrılma kararı aldığı, kendi işlerinde bazı sorunlar yaşadığı gerekçesiyle yeni sezonda programda jürilik yapmayacağı iddia edilmişti.

Masterchef’te yaprak dökümü! Mehmet Yalçınkaya ayrılıyordu gidecek biri daha var! Somer Sivrioğlu Benden bu kadar dedi

Çıkan haberler sonrası ortaya atılan bir diğer iddiaya göre Mehmet şefin yerine gelecek ismin belli oldu.

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