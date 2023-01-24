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Haberler Magazin Demet Akalın'ın süper minili karesi olay! Gören tanıyamadı alevler havada uçuştu Arto, Nagihan Karadere ve Esra Balamir yorumsuz bırakmadı

Demet Akalın'ın süper minili karesi olay! Gören tanıyamadı alevler havada uçuştu Arto, Nagihan Karadere ve Esra Balamir yorumsuz bırakmadı

Demet Akalın'ın süper minili karesi olay! Gören tanıyamadı alevler havada uçuştu Arto, Nagihan Karadere ve Esra Balamir yorumsuz bırakmadı. "Yaz için hızlanmadan önce yeni anlaşmalar imzalansın bakalım" notuyla yeni bir fotoğraf paylaşan 50 yaşındaki bir çocuk annesi Demet Akalın'a yorum ve beğeni yağdı.

takvim.com.tr
24.01.2023 10:14 - Son Güncelleme: 24.01.2023 10:29
Demet Akalın’ın süper minili karesi olay! Gören tanıyamadı alevler havada uçuştu Arto, Nagihan Karadere ve Esra Balamir yorumsuz bırakmadı

Demet Akalın'ın süper minili karesi olay! Gören tanıyamadı alevler havada uçuştu Arto, Nagihan Karadere ve Esra Balamir yorumsuz bırakmadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Demet Akalın’ın süper minili karesi olay! Gören tanıyamadı alevler havada uçuştu Arto, Nagihan Karadere ve Esra Balamir yorumsuz bırakmadı

Okan Kurt'la evliliğinden Hira Kurt adında bir kızı olan Demet Akalın sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden.

Demet Akalın’ın süper minili karesi olay! Gören tanıyamadı alevler havada uçuştu Arto, Nagihan Karadere ve Esra Balamir yorumsuz bırakmadı

Hemen hemen her konu hakkında yorum yapan ve tepkileriyle gündem olan Demet Akalın Instagram'dan bu kareyi paylaştı.

Demet Akalın’ın süper minili karesi olay! Gören tanıyamadı alevler havada uçuştu Arto, Nagihan Karadere ve Esra Balamir yorumsuz bırakmadı

Akalın, kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutulurken ünlü arkadaşlarından da yorumlar gecikmedi.

Demet Akalın’ın süper minili karesi olay! Gören tanıyamadı alevler havada uçuştu Arto, Nagihan Karadere ve Esra Balamir yorumsuz bırakmadı

Ardından Demet Akalın'ın makyajsız hali merak konusu oldu. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin makyajsız halleri...

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