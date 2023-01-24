Demet Akalın'ın süper minili karesi olay! Gören tanıyamadı alevler havada uçuştu Arto, Nagihan Karadere ve Esra Balamir yorumsuz bırakmadı
Demet Akalın'ın süper minili karesi olay! Gören tanıyamadı alevler havada uçuştu Arto, Nagihan Karadere ve Esra Balamir yorumsuz bırakmadı. "Yaz için hızlanmadan önce yeni anlaşmalar imzalansın bakalım" notuyla yeni bir fotoğraf paylaşan 50 yaşındaki bir çocuk annesi Demet Akalın'a yorum ve beğeni yağdı.
24.01.2023 10:14 - Son Güncelleme: 24.01.2023 10:29
Demet Akalın'ın süper minili karesi olay! Gören tanıyamadı alevler havada uçuştu Arto, Nagihan Karadere ve Esra Balamir yorumsuz bırakmadı.
Okan Kurt'la evliliğinden Hira Kurt adında bir kızı olan Demet Akalın sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden.
Hemen hemen her konu hakkında yorum yapan ve tepkileriyle gündem olan Demet Akalın Instagram'dan bu kareyi paylaştı.
Ardından Demet Akalın'ın makyajsız hali merak konusu oldu. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin makyajsız halleri...