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MasterChef'te şoke eden anlar! Stüdyodan çıkmak zorunda kalan Esra Tokelli kaç yaşında?

MasterChef dün akşam 52. bölümü ile ekrana geldi. Yarışmanın yeni bölümünde haftanın 3. dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Haftanın 3.dokunulmazlık oyununun gerçekleştiği Masterchef'te kazanan mavi takım olurken, takımın kaptanı Esra Tokelli zor anlar yaşadı. Özellikle sosyal medyada yaptığı ağır makyaj ve ruj sürmemesiyle çokça konuşulan Esra Tokelli'ye ne oldu, neden stüdyodan çıkmak zorunda kaldı? Instagram paylaşımları ile dikkat çeken MasterChef yarışmacısı Esra Tokelli kaç yaşında?

13.09.2020 17:44 - Son Güncelleme: 13.09.2020 17:58
MasterChef'te şoke eden anlar! Stüdyodan çıkmak zorunda kalan Esra Tokelli kaç yaşında?

MasterChef'in dün akşam 52. bölümü ekrana geldi. Yarışmanın yeni bölümünde haftanın 3. dokunulmazlık oyunu yapıldı.
MasterChef'te yarışmacılar bu hafta Silivri'deydi. İki takım da ellerinden geleni yaptılar ve misafirlere menü hazırladılar. Oyun sonunda kazanan takım mavi takım oldu. Kırmızı takım böylelikle bireysel dokunulmazlık oyununa çıktı... Kazanan mavi takımın kaptanı Esra ise zor anlar yaşadı.

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MasterChef'te şoke eden anlar! Stüdyodan çıkmak zorunda kalan Esra Tokelli kaç yaşında?

ELEME ADAYLARI KİMLER?
Bu hafta iki dokunulmazlık oyununda kırmızı takım galip çıkmıştı. Mavi takımda Furkan, Ebru, Duygu ve Ayyüce eleme adayları seçildi. Bugün kırmızı takımdan iki kişi daha eleme potasına girecek.

MasterChef'te şoke eden anlar! Stüdyodan çıkmak zorunda kalan Esra Tokelli kaç yaşında?

Esra rahatsızlandıBu akşam Mavi takımın kaptanı Esra Tokelli oylama sırasında kendini kötü hissetti ve kenarda dinlendi. Daha sonra kendine gelen Esra bunun nedeninin güneşten olabileceğini belirti.

MasterChef'te şoke eden anlar! Stüdyodan çıkmak zorunda kalan Esra Tokelli kaç yaşında?

MEHMET ŞEF İKİ OYUNCUYU YARIŞMADAN ATTI
Öte yandan Masterchef'te gergin dolu anlar yaşandı.

MasterChef'te şoke eden anlar! Stüdyodan çıkmak zorunda kalan Esra Tokelli kaç yaşında?

Kurallara uymayan Arem ve Tanya Mehmet Şef tarafından oyundan atıldı.

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