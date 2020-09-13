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MasterChef'te şoke eden anlar! Stüdyodan çıkmak zorunda kalan Esra Tokelli kaç yaşında?

MasterChef dün akşam 52. bölümü ile ekrana geldi. Yarışmanın yeni bölümünde haftanın 3. dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Haftanın 3.dokunulmazlık oyununun gerçekleştiği Masterchef'te kazanan mavi takım olurken, takımın kaptanı Esra Tokelli zor anlar yaşadı. Özellikle sosyal medyada yaptığı ağır makyaj ve ruj sürmemesiyle çokça konuşulan Esra Tokelli'ye ne oldu, neden stüdyodan çıkmak zorunda kaldı? Instagram paylaşımları ile dikkat çeken MasterChef yarışmacısı Esra Tokelli kaç yaşında?

13.09.2020 17:44 - Son Güncelleme: 13.09.2020 17:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





