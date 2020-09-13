MasterChef'te şoke eden anlar! Stüdyodan çıkmak zorunda kalan Esra Tokelli kaç yaşında?
MasterChef dün akşam 52. bölümü ile ekrana geldi. Yarışmanın yeni bölümünde haftanın 3. dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Haftanın 3.dokunulmazlık oyununun gerçekleştiği Masterchef'te kazanan mavi takım olurken, takımın kaptanı Esra Tokelli zor anlar yaşadı. Özellikle sosyal medyada yaptığı ağır makyaj ve ruj sürmemesiyle çokça konuşulan Esra Tokelli'ye ne oldu, neden stüdyodan çıkmak zorunda kaldı? Instagram paylaşımları ile dikkat çeken MasterChef yarışmacısı Esra Tokelli kaç yaşında?
MasterChef'in dün akşam 52. bölümü ekrana geldi. Yarışmanın yeni bölümünde haftanın 3. dokunulmazlık oyunu yapıldı.
MasterChef'te yarışmacılar bu hafta Silivri'deydi. İki takım da ellerinden geleni yaptılar ve misafirlere menü hazırladılar. Oyun sonunda kazanan takım mavi takım oldu. Kırmızı takım böylelikle bireysel dokunulmazlık oyununa çıktı... Kazanan mavi takımın kaptanı Esra ise zor anlar yaşadı.