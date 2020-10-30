Masterchef'te kim elenecek böyle ifşa oldu! Kıbrıslı Tanya Kilitkayalı'nın babası paylaştı herkes şoke oldu
Önce 16 kişilik kadroların ifşa olması ardından gelecek yedek isimlerin, elenen kişinin isimlerinin belli olması ve sosyal medyada kısa bir sürede yayılması sonrası herkesin aklında bu soru var. Peki Masterchef'in prodüksiyon ekibinde köstebek mi var? Henüz bu sorunun yanıtı ortaya çıkmadı ama bu hafta Masterchef'e veda edecek kişi yarışmacılardan Tanya'nın babasının paylaşımıyla ifşa oldu. İşte Masterchef'teki o ifşa...
Yeni dönemde de severek izlenen Masterchef, daha takım düelloları başlamadan 16 kişilik kadronun ifşa olmasıyla büyük bir vurgun yemişti. Derken elenecek isimler ve onların yerlerine gelecek kişiler Instagram üzerinde bir hesap tarafından analiz adı altında bir bir ifşa edilmeye başladı. Arem'in yarışmaya döndüğü hafta Berk'in eleneceğini, sonraki hafta Gülşah'ın gideceğini günler öncesinden yazmıştı bu hesabın sahibi.
Hatta Berker'in yarışmaya tekrar dönecek kişi olduğunu da söyleyerek herkesi şaşırtmıştı. 5. haftada elenen Selin'in yerine Walison'un, 6. hafta elenen Celal'in yerineyse Didem'in geleceğinin zaten çok önceden belli olduğu dedikoduları ortalığı iyice karıştırdı. 7. haftaysa Duygu Acarsoy'un, 8. haftada elenen ismin Walison Fonseca'nın eleneceği de bir bir ifşa oldu.