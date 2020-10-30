Masterchef'te kim elenecek böyle ifşa oldu! Kıbrıslı Tanya Kilitkayalı'nın babası paylaştı herkes şoke oldu

Hatta Berker'in yarışmaya tekrar dönecek kişi olduğunu da söyleyerek herkesi şaşırtmıştı. 5. haftada elenen Selin'in yerine Walison'un, 6. hafta elenen Celal'in yerineyse Didem'in geleceğinin zaten çok önceden belli olduğu dedikoduları ortalığı iyice karıştırdı. 7. haftaysa Duygu Acarsoy'un, 8. haftada elenen ismin Walison Fonseca'nın eleneceği de bir bir ifşa oldu.