Masterchef'in villasıyla olay olan ismi Güzide Mertcan'ın eşi bakın kim çıktı! Mesleğini ilk kez anlattı
Masterchef'in son günlerde en çok konuşulan ismi olan yarışmacı Güzide Mertcan'ın eşinin ne iş yaptığı merak konusu oldu. Yemek yarışması Masterchef Türkiye'de artık finale doğru giderken yarışmacıların özel hayatı araştırılmaya başlandı. Çeyrek finale kalmayı başaran isimlerden biri olan Güzide Mertcan, 7 milyonluk villası ile günlerce konuşulmuştu. 31 yaşındaki 3 çocuk annesi Güzide Mertcan eşi, hayat arkadaşı Mustafa Mertcan'ın mesleği hakkında bilinmeyenleri ve 7 milyonluk villayı nasıl aldıklarını tek tek anlattı.
08.12.2019 13:03
- Son Güncelleme: 08.12.2019 13:03
DİĞER GALERİLER