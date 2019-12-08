Masterchef'in villasıyla olay olan ismi Güzide Mertcan'ın eşi bakın kim çıktı! Mesleğini ilk kez anlattı

MasterChef'in en çok konuşulan yarışmacısı Güzide Mertcan, eşi ve villasıyla ilgili merak edilenleri anlattı. Masterchef Güzide Mertcan 7 milyonluk villası ile günlerce konuşulmuştu, yarışmacı eşi Mustafa Mertcan'ın ne iş yaptığını bir bir anlattı.