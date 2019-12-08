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Masterchef'in villasıyla olay olan ismi Güzide Mertcan'ın eşi bakın kim çıktı! Mesleğini ilk kez anlattı

Masterchef'in son günlerde en çok konuşulan ismi olan yarışmacı Güzide Mertcan'ın eşinin ne iş yaptığı merak konusu oldu. Yemek yarışması Masterchef Türkiye'de artık finale doğru giderken yarışmacıların özel hayatı araştırılmaya başlandı. Çeyrek finale kalmayı başaran isimlerden biri olan Güzide Mertcan, 7 milyonluk villası ile günlerce konuşulmuştu. 31 yaşındaki 3 çocuk annesi Güzide Mertcan eşi, hayat arkadaşı Mustafa Mertcan'ın mesleği hakkında bilinmeyenleri ve 7 milyonluk villayı nasıl aldıklarını tek tek anlattı.

08.12.2019 13:03 - Son Güncelleme: 08.12.2019 13:03
Masterchef'in villasıyla olay olan ismi Güzide Mertcan'ın eşi bakın kim çıktı! Mesleğini ilk kez anlattı

MasterChef'in en çok konuşulan yarışmacısı Güzide Mertcan, eşi ve villasıyla ilgili merak edilenleri anlattı. Masterchef Güzide Mertcan 7 milyonluk villası ile günlerce konuşulmuştu, yarışmacı eşi Mustafa Mertcan'ın ne iş yaptığını bir bir anlattı.

Masterchef'in villasıyla olay olan ismi Güzide Mertcan'ın eşi bakın kim çıktı! Mesleğini ilk kez anlattı

Yemek yarışması Masterchef Türkiye'de artık finale doğru giderken yarışmacıların özel hayatı da merak konusu oldu. Çeyrek finale kalmayı başaran isimlerden biri olan Güzide Mertcan ise özellikle son haftalarda yarışmanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Masterchef'in villasıyla olay olan ismi Güzide Mertcan'ın eşi bakın kim çıktı! Mesleğini ilk kez anlattı

Yarışmadaki bir arkadaşının 'Güzide'nin kocasının parkına gittik' demesi üzerine dikkatleri üzerine çeken Güzide Mertcan'ın eşi Mustafa Mertcan ve özel hayatı merak konusu oldu.

Masterchef'in villasıyla olay olan ismi Güzide Mertcan'ın eşi bakın kim çıktı! Mesleğini ilk kez anlattı

7 MİLYONLUK VİLLASI OLAY OLDU!

Sık sık instagramda ev hallerini ve lüks evini paylaşan Masterchef Güzide'nin saray yavrusunu andıran villası da büyük merak uyandırmıştı. 7 milyon değerinde olduğu anlaşılan villa hakkında farklı iddialar ortaya atılmıştı.

Masterchef'in villasıyla olay olan ismi Güzide Mertcan'ın eşi bakın kim çıktı! Mesleğini ilk kez anlattı

Asıl mesleği estetisyenlik olan Güzide Mertcan, ' Lüks içinde yaşıyor' haberlerine daha fazla sessiz kalamadı ve hayatı ile ilgili bilinmeyenleri anlattı.

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