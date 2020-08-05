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MasterChef'in Mehmet Şef'i çileden çıktı, yarışmacıyı... MasterChef Mehmet Yalçınkaya kimdir?

MasterChef programında jüri olan Mehmet Şef, agresifliği ile dikkat çekiyor. Yaptığı yemekleriyle programın büyük ödülüne ulaşmaya çalışan yarışmacıların en büyük korkusu hiç şüphesiz Mehmet Şef'ten fırça yemek. MasterChef 2020'nin 16 kişilik ana kadrosuna girmek için mücadele eden yarışmacılar, dün akşam çökertme kebabı yaparak final turuna çıkmak için yarıştı. Zorlu eleme turunda mücadele eden yarışmacılar finale kalma heyecanıyla malzemeleri ortalığa saçınca Şef Mehmet Yalçınkaya çileden çıktı. Sert mizacıyla korku salan MasterChef Mehmet Yalçınkaya kimdir?

05.08.2020 12:49 - Son Güncelleme: 05.08.2020 12:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





