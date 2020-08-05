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MasterChef'in Mehmet Şef'i çileden çıktı, yarışmacıyı... MasterChef Mehmet Yalçınkaya kimdir?

MasterChef programında jüri olan Mehmet Şef, agresifliği ile dikkat çekiyor. Yaptığı yemekleriyle programın büyük ödülüne ulaşmaya çalışan yarışmacıların en büyük korkusu hiç şüphesiz Mehmet Şef'ten fırça yemek. MasterChef 2020'nin 16 kişilik ana kadrosuna girmek için mücadele eden yarışmacılar, dün akşam çökertme kebabı yaparak final turuna çıkmak için yarıştı. Zorlu eleme turunda mücadele eden yarışmacılar finale kalma heyecanıyla malzemeleri ortalığa saçınca Şef Mehmet Yalçınkaya çileden çıktı. Sert mizacıyla korku salan MasterChef Mehmet Yalçınkaya kimdir?

05.08.2020 12:49 - Son Güncelleme: 05.08.2020 12:49
MasterChef'in Mehmet Şef'i çileden çıktı, yarışmacıyı... MasterChef Mehmet Yalçınkaya kimdir?

MasterChef 2020 ana kadrosuna giren ikinci yarışmacı olmak için 13 isim karşı karşıya geldi. 4 Ağustos 2020 Salı günü MasterChef'te bu yarışmacılara şefler, çökertme kebabı yapmasını istedi.

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MasterChef'in Mehmet Şef'i çileden çıktı, yarışmacıyı... MasterChef Mehmet Yalçınkaya kimdir?

İlk turda 40 dakikalık sürede en iyi tabağı hazırlamak için zamanla yarışan isimler arasında 6 kişi sonraki tura geçti.

MasterChef'in Mehmet Şef'i çileden çıktı, yarışmacıyı... MasterChef Mehmet Yalçınkaya kimdir?

OYUNU DURDURUP YARIŞMACILARA KIZDI

Yarışmanın başında alelacele ekipmanlarını tamamlayarak yemek yapmaya çalışan yarışmacılar, tüm malzemelerin olduğu raftaki eşyaları yere düşürdü. Yerde kevgirlerin olduğunu gören Mehmet Yalçınkaya ise öfkeden çılgına döndü.

MasterChef'in Mehmet Şef'i çileden çıktı, yarışmacıyı... MasterChef Mehmet Yalçınkaya kimdir?

Yarışmayı durdurarak tüm yarışmacılara bağıran Yalçınkaya, ortalığı dağıtan yarışmacıyı bulaşıkhaneye gönderip kevgirleri yıkattı.

MasterChef'in Mehmet Şef'i çileden çıktı, yarışmacıyı... MasterChef Mehmet Yalçınkaya kimdir?

KAZANAN BELLİ OLDU

Bu isimler; Duygu Acarsoy, Rezzan Atan, Sefa Okyay Kılıç, Özgül Coşar, Esra Tokelli ve Berker Başmanav oldu. Bu altı kişi, final oyununda esas ürünü yumurta olan yaratıcı bir yemek yapmaya çalıştı.

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