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Miray Daner ve Boran Kuzum sevgili mi? Aynı saatte, aynı yerde kafa karıştıran paylaşım...

Vatanım Sensin dizisinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Miray Daner ve Kubilay Aka çifti 2.5 yıllık ilişkilerini 2019 yılında noktalama kararı aldı. Miray Daner'in Kubilay Aka tarafından ihanete uğradığı haberleri magazin gündeminde günlerce yerini aldıktan bir süre sonra ikilinin yeniden görüşmeye başladıkları iddia edildi. Ancak Aka'nın, adının pek çok isimle anılması üzerine Miray Daner'in de Boran Kuzum ile yeni bir ilişkiye yelken açtığı ileri sürüldü. Pandemi sürecinde ev karantinasındayken canlı yayın yaparak birbirlerine iltifat eden Miray Daner ve Boran Kuzum arasındaki aşk iddiaları sosyal medya paylaşımlarının sonrasında yeniden alevlendi. Oyuncular dizi setinin arasını fırsat bilerek aynı saatte "kalp" emojisiyle fotoğraf paylaştı.

05.08.2020 12:26 - Son Güncelleme: 05.08.2020 12:38
Miray Daner ve Boran Kuzum sevgili mi? Aynı saatte, aynı yerde kafa karıştıran paylaşım...

Kubilay Aka ile 2.5 yıllık ilişkilerini sonlandıran Miray Daner, Boran Kuzum ile yeni dizisi için çalışmalarına devam ediyor. Miray Daner ve Boran Kuzum'un yaptığı son paylaşım ise oldukça kafa karıştırdı. İkilinin bir arabanın içinde birlikte fotoğraf paylaşmaları ve kalp emojisi koymaları aşk iddialarını güçlendirdi.

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Miray Daner ve Boran Kuzum sevgili mi? Aynı saatte, aynı yerde kafa karıştıran paylaşım...

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Genç oyuncuların arasında bailayan bir aşk var mı henüz bilinmiyor. Önümüzdeki günlerde ikiliden bir açıklama gelip gelmeyeceği ise merak konusu. Peki, kim kiminle birlikte? İşte ünlülerin sevgilileri ve eşleri...

Miray Daner ve Boran Kuzum sevgili mi? Aynı saatte, aynı yerde kafa karıştıran paylaşım...

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Miray Daner ve Boran Kuzum sevgili mi? Aynı saatte, aynı yerde kafa karıştıran paylaşım...
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