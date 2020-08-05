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Miray Daner ve Boran Kuzum sevgili mi? Aynı saatte, aynı yerde kafa karıştıran paylaşım...

Vatanım Sensin dizisinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Miray Daner ve Kubilay Aka çifti 2.5 yıllık ilişkilerini 2019 yılında noktalama kararı aldı. Miray Daner'in Kubilay Aka tarafından ihanete uğradığı haberleri magazin gündeminde günlerce yerini aldıktan bir süre sonra ikilinin yeniden görüşmeye başladıkları iddia edildi. Ancak Aka'nın, adının pek çok isimle anılması üzerine Miray Daner'in de Boran Kuzum ile yeni bir ilişkiye yelken açtığı ileri sürüldü. Pandemi sürecinde ev karantinasındayken canlı yayın yaparak birbirlerine iltifat eden Miray Daner ve Boran Kuzum arasındaki aşk iddiaları sosyal medya paylaşımlarının sonrasında yeniden alevlendi. Oyuncular dizi setinin arasını fırsat bilerek aynı saatte "kalp" emojisiyle fotoğraf paylaştı.

05.08.2020 12:26 - Son Güncelleme: 05.08.2020 12:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





