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Masterchef'in Eray Aksungur ve Danilo Zanna'ya bir bakın! Bu gerçekle görenleri şoke etti, meğer...

Geride bıraktığımız haftalarda Masterchef'ten elenen Duygu Acarsoy'un ilk evliliğinde yaşadıkları yüzünden atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Esra Erol'da programına çıktığı ve eşinin kendisini aldattığı iddia edilen kadınla ağız dalaşına girdiği görüntüler, Esra Tokelli ve Özgül Coşar hakkındaki gerçekler derken şimdi de Masterchef Eray Aksungur hakkında şoke eden gerçekler ortaya çıktı. Meğer Masterchef Eray ekranlara hiç uzak bir isim değilmiş. Hem de jüri üyesi Danilo Zanna sayesinde... İşte şoke eden o görüntüler.

28.11.2020 17:37 - Son Güncelleme: 28.11.2020 17:37
Masterchef'in Eray Aksungur ve Danilo Zanna'ya bir bakın! Bu gerçekle görenleri şoke etti, meğer...

YARIŞMACILAR HAKKINDA ORTAYA ÇIKANLAR HERKESİ ŞAŞIRTIYOR

Masterchef yarışmacıları hakkındaki hiç bilinmeyen bu gerçekleri duymaya hazırsanız başlayalım.
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Masterchef'in Eray Aksungur ve Danilo Zanna'ya bir bakın! Bu gerçekle görenleri şoke etti, meğer...

ESRA TOKELLİ

Masterchef'ten elenen Esra Tokelli hakkında şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı.

Masterchef'in Eray Aksungur ve Danilo Zanna'ya bir bakın! Bu gerçekle görenleri şoke etti, meğer...

Aşırı makyajı ve dekolte tercihiyle zaman zaman takipçilerinden tepki gören Esra Tokelli daha önce ise Seda Sayan'ın Yemekteyiz programına katılmış.

Masterchef'in Eray Aksungur ve Danilo Zanna'ya bir bakın! Bu gerçekle görenleri şoke etti, meğer...

Instagram'da 'Hürrem Mutfağı' ismiyle yemekler yapan Esra Tokelli, Masterchef'ten önce Yemekteyiz yarışmasına katılarak birinci olmuş.

Masterchef'in Eray Aksungur ve Danilo Zanna'ya bir bakın! Bu gerçekle görenleri şoke etti, meğer...

Ocak ayında yayınlanan bölümde yer alan Esra Tokelli, o haftanın birincisi olup 10 bin lira para ödülü kazanmış.

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