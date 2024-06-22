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MasterChef'in dişli jürisi Mehmet Yalçınkaya meğer Yemekteyiz'de yarışmış! Yıllar sonra ortaya çıktı! Aman şefim bu ne hal!'

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ile "MasterChef" adlı yarışma programının jüri üyelerinden biri olan Mehmet Yalçınkaya, agresif tarzıyla sık sık gündeme geliyor. Yaptığı yemeklerle programın büyük ödülüne ulaşmaya çalışan yarışmacıların en büyük korkusu, hiç şüphesiz Mehmet Şef'ten fırça yemek. MasterChef'in Mehmet Şef'i özel hayatıyla da ilgi odağı oldu. Mehmet Şef'in yıllar önce ortaya çıkan görüntüleri ağızları açık bıraktı...

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Giriş Tarihi 22 Haziran 2024, 20:25 Güncelleme 22 Haziran 2024, 20:43
MasterChef’in dişli jürisi Mehmet Yalçınkaya meğer Yemekteyiz’de yarışmış! Yıllar sonra ortaya çıktı! Aman şefim bu ne hal!’ 1

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ile "MasterChef" adlı yarışma programının jüri üyelerinden biri olan Mehmet Yalçınkaya, agresif tarzıyla sık sık gündeme geliyor. Yaptığı yemeklerle programın büyük ödülüne ulaşmaya çalışan yarışmacıların en büyük korkusu, hiç şüphesiz Mehmet Şef'ten fırça yemek. MasterChef'in Mehmet Şef'i özel hayatıyla da ilgi odağı oldu. Mehmet Şef'in yıllar önce ortaya çıkan görüntüleri ağızları açık bıraktı...

MasterChef’in dişli jürisi Mehmet Yalçınkaya meğer Yemekteyiz’de yarışmış! Yıllar sonra ortaya çıktı! Aman şefim bu ne hal!’ 2

Yeni sezonda da Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna ile jüri koltuğuna oturan Mehmet Yalçınkaya, yarışmacılara soğuk terler döktürmeye devam ediyor.

MasterChef’in dişli jürisi Mehmet Yalçınkaya meğer Yemekteyiz’de yarışmış! Yıllar sonra ortaya çıktı! Aman şefim bu ne hal!’ 3

Babacan tavırlarıyla da bir yandan kalpleri kazanan Mehmet Yalçınkaya'nın özel hayatı da hiç kuşkusuz merak ediliyor.

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