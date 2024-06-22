SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Teşkilat'ın Serdar Kılıçararslan'ıydı... Çağlar Ertuğrul "sahaya atlarım" dedi beğeni yağmuruna tutuldu! Farah Zeynep Abdullah, Pelin Akil...

Teşkilat'ın Serdar Kılıçararslan'ıydı... Çağlar Ertuğrul sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla magazin manşetlerinde geniş yankı uyandırdı. Milli forma giyerek Euro 2024'te Portekiz maçı öncesinde yaptığı paylaşım beğeni yağmuruna tutuldu. Fotoğrafa "70 milyon like'a akşam sahaya atlarım" notunu düşen Çağlar Ertuğrul'a Farah Zeynep Abdullah, Pelin Akil gibi ünlü isimlerden de destek geldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Haziran 2024, 18:53 Güncelleme 22 Haziran 2024, 19:15
Teşkilat’ın Serdar Kılıçararslan’ıydı... Çağlar Ertuğrul sahaya atlarım dedi beğeni yağmuruna tutuldu! Farah Zeynep Abdullah, Pelin Akil... 1

Teşkilat'ın Serdar Kılıçararslan'ıydı... Çağlar Ertuğrul sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla magazin manşetlerinde geniş yankı uyandırdı. Milli forma giyerek Euro 2024'te Portekiz maçı öncesinde yaptığı paylaşım beğeni yağmuruna tutuldu. Fotoğrafa "70 milyon like'a akşam sahaya atlarım" notunu düşen Çağlar Ertuğrul'a Farah Zeynep Abdullah, Pelin Akil gibi ünlü isimlerden de destek geldi.

Teşkilat’ın Serdar Kılıçararslan’ıydı... Çağlar Ertuğrul sahaya atlarım dedi beğeni yağmuruna tutuldu! Farah Zeynep Abdullah, Pelin Akil... 2

Fazilet Hanım ve Kızları, Teşkilat başta olmak üzere çeşitli yapımlarda başarılı oyunculuğunu sergileyen Çağlar Ertuğrul özel hayatıyla da merak edilen isimler arasında yer alıyor.

Teşkilat’ın Serdar Kılıçararslan’ıydı... Çağlar Ertuğrul sahaya atlarım dedi beğeni yağmuruna tutuldu! Farah Zeynep Abdullah, Pelin Akil... 3

Instagram'da 3,2 milyon takipçisi olan Çağlar Ertuğrul, bugün yaptığı paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü.

SON DAKİKA