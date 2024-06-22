Teşkilat'ın Serdar Kılıçararslan'ıydı... Çağlar Ertuğrul "sahaya atlarım" dedi beğeni yağmuruna tutuldu! Farah Zeynep Abdullah, Pelin Akil...

1 Teşkilat'ın Serdar Kılıçararslan'ıydı... Çağlar Ertuğrul sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla magazin manşetlerinde geniş yankı uyandırdı. Milli forma giyerek Euro 2024'te Portekiz maçı öncesinde yaptığı paylaşım beğeni yağmuruna tutuldu. Fotoğrafa "70 milyon like'a akşam sahaya atlarım" notunu düşen Çağlar Ertuğrul'a Farah Zeynep Abdullah, Pelin Akil gibi ünlü isimlerden de destek geldi.

2 Fazilet Hanım ve Kızları, Teşkilat başta olmak üzere çeşitli yapımlarda başarılı oyunculuğunu sergileyen Çağlar Ertuğrul özel hayatıyla da merak edilen isimler arasında yer alıyor.