MasterChef'in agresif şefi Mehmet Yalçınkaya'dan yarışmacı Furkan Yalçın'a ağır sözler! Büyük tepki aldı...
MasterChef'in agresif şefi Mehmet Yalçınkaya, yaptıkları yemekleriyle programın büyük ödülüne ulaşmaya çalışan yarışmacıların en çok çekindiği isim... 46 yaşındaki Mehmet Yalçınkaya sert ve agresif tavırlarıyla gündemden düşmüyor. Masterchef Türkiye son bölümde şef Mehmet Yalçınkaya, yarışmacı Furkan'a sert cümleler kurdu. Yaşanan gerginlik sonrasında Furkan Yalçın ağlayarak stüdyodan çıktı. MasterChef eleme adaylarının belirlendiği oylama ilginç diyaloglara sahne olurken, MasterChef'in agresif şefi Mehmet Yalçınkaya ile Furdan arasında yaşananlar kısa sürede sosyal medya gündeminde yerini aldı. Furkan'ın 'tabağımdan memnun değilim' diyerek el kaldırmasına rağmen, Şef Yalçınkaya'nın tepkisi eleştiri aldı. Twitterda Mehmet Yalçınkaya'ya 'haksızlık' yaptın yorumları yağdı. Sert tavırlarları kadar babacan yaklaşımları ile de adından söz ettiren Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude ve oğlu Utkan merak konusu oldu.
Bolulu şef Mehmet Yalçınkaya, agresif tavırları ile MasterChef izleyicisinden tepki aldı. MasterChef'in ünlü şefi Mehmet Yalçınkaya adeta çılgına döndü. MasterChef'te dokunulmazlık oyunu sonrasında tabağını, yetiştirememesine rağmen şeflerin önüne götüren yarışmacı Furkan Yalçın, Mehmet Şef'in sert sözleriyle neye uğradığını şaşırdı. Şef Mehmet Yalçınkaya, tabağı görünce çok sinirlendi ve MasterChef'de tatlılarıyla nam salan Furkan'ı azarladı. Gözyaşlarını tutamayan Furkan Yalçın ise stüdyoyu terk etti.
Masterchef Türkiye'nin ilk eleme oyununda mavi takım ile kırmızı takım yarıştı.
Yarışta hem mavi takım hem de kırmızı takım çift tadım yapınca kriz yaşandı. Mavi takımın çorbası iptal olurken kırmızı takımın ise pazı dolması iptal oldu. Dokunulmazlık oyununa damga vuran olay ise Mehmet Yalçınkaya ile Furkan Yalçın arasındaki olay oldu.
"MEHMET YALÇINKAYA ABARTTI"
Furkan ile Mehmet Şef arasındaki olay sosyal medyanın gündemine girdi. Furkan'ın 'tabağımdan memnun değilim' diyerek el kaldırmasına rağmen, Mehmet Yalçınkaya'nın attığı ağır fırça eleştiri aldı. Twitterda Mehmet Yalçınkaya'ya 'haksızlık' yaptın 'abarttın' şeklinde yorumlar yağdı.