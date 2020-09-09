MasterChef'in agresif şefi Mehmet Yalçınkaya'dan yarışmacı Furkan Yalçın'a ağır sözler! Büyük tepki aldı...

Tabağını tamamlayamamasına rağmen şeflerin önüne tadıma getiren Furkan, Mehmet şeften ağır sözler yedi.

Mehmet Şef, 'Bu ne abi sen nasıl getirebiliyorsun bu yemeği? Getirme daha iyi. Ayyüce gibi yok de. Şefe saygısızlık olmasa ben bu tabağı tatmam. Niye getirdin?' dedi.

