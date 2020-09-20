Masterchef yarışmacısı Barbaros Yoloğlu eski haliyle şoke etti! Kilolu Barbaros'u görenler tanıyamıyor...

Mehmet Şef ise 'ben anlamadım bilerek mi düşürmüş' diye tekrar sordu. Bunun üzerine Barbaros şunları söyledi:

"Kazara ben düşürdüm şefim. Yani ben düşürdüm. Ben söylüyorum zaten şefim. 5 dakika boyunca onu nasıl oluştururum diye çaba verdim. Ve kazara o olay yaşandı. Benim hedefim oraya Barbaros Yoloğlu yazmak. Bunun için herşeyi yaparım"