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Masterchef Türkiye'de eleme adayları belli oldu! Tanya Kilitkayalı'nın babası ifşa etmişti...

Masterchef'in dikkat çeken isimlerinden biri yarışmaya Kıbrıs'tan katılan 26 yaşındaki Tanya Kilitkayalı. Güzelliği, duygusallığı ve yorumlarıyla adından söz ettiren Tanya Kilitkayalı'nın babası geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımla dikkat çekmiş ve sosyal medyada kısa bir sürede yayılması sonrası herkesin aklında, "Masterchef'in prodüksiyon ekibinde köstebek mi var?" sorusu oluşmuştu. Masterchef eleme adayları belli oldu. Bu haftanın son dokunulmazlık oyunu dün ekranlara geldi. Masterchef'te 4 eleme adayı Kırmızı takımdan, 2 eleme adayı ise Mavi takımdan oldu. Peki, 31 Ekim Masterchef eleme adayları kimler oldu, potaya hangi isimler girdi? İşte Tanya Kilitkayalı'nın babasından gelen paylaşım ve Masterchef Türkiye'de eleme adayları listesi...

01.11.2020 11:34 - Son Güncelleme: 01.11.2020 11:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





