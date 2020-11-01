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Masterchef Türkiye'de eleme adayları belli oldu! Tanya Kilitkayalı'nın babası ifşa etmişti...

Masterchef'in dikkat çeken isimlerinden biri yarışmaya Kıbrıs'tan katılan 26 yaşındaki Tanya Kilitkayalı. Güzelliği, duygusallığı ve yorumlarıyla adından söz ettiren Tanya Kilitkayalı'nın babası geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımla dikkat çekmiş ve sosyal medyada kısa bir sürede yayılması sonrası herkesin aklında, "Masterchef'in prodüksiyon ekibinde köstebek mi var?" sorusu oluşmuştu. Masterchef eleme adayları belli oldu. Bu haftanın son dokunulmazlık oyunu dün ekranlara geldi. Masterchef'te 4 eleme adayı Kırmızı takımdan, 2 eleme adayı ise Mavi takımdan oldu. Peki, 31 Ekim Masterchef eleme adayları kimler oldu, potaya hangi isimler girdi? İşte Tanya Kilitkayalı'nın babasından gelen paylaşım ve Masterchef Türkiye'de eleme adayları listesi...

01.11.2020 11:34 - Son Güncelleme: 01.11.2020 11:53
Masterchef Türkiye'de eleme adayları belli oldu! Tanya Kilitkayalı'nın babası ifşa etmişti...

Masterchef Türkiye'de eleme adayları belli oldu. MasterChef Türkiye'de 11. haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı. MasterChef 89. bölümde üçüncü dokunulmazlık oyunu "Pizza düellosu" şeklinde tamamlandı. Altı çeşit pizza için eşleşen yarışmacılar, en iyi pizzayı yapmak için mutfakta tüm hünerlerini sergiledi.

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Masterchef Türkiye'de eleme adayları belli oldu! Tanya Kilitkayalı'nın babası ifşa etmişti...

Turca tipi pizza - Sebzeli pizza - Dört peynirli pizza - Margarita pizza - Acılı pizza - Deniz mahsullü pizza ile yarışan yarışmacıların mücadelesi sonucu, yaptığı pizza şefler tarafından daha başarılı bulununca Kırmızı takım, dokunulmazlık oyununu kazanan takım oldu.

Masterchef Türkiye'de eleme adayları belli oldu! Tanya Kilitkayalı'nın babası ifşa etmişti...

4-2'lik skorla kazanan kırmızı takım haftanın son oyununda ilk galibiyetini aldı.

Masterchef Türkiye'de eleme adayları belli oldu! Tanya Kilitkayalı'nın babası ifşa etmişti...

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
11. haftanın son dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanınca, mavi takım bireysel dokunulmazlık oyunu oynamak zorunda kaldı. Oyunu kazanan Ayyüce eleme adaylarından birini belirledi.

Masterchef Türkiye'de eleme adayları belli oldu! Tanya Kilitkayalı'nın babası ifşa etmişti...

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Mavi takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Ayyüce eleme potasına Uğur'u yolladı. Yapılan oylama sonucu ise en fazla oyu alan isim olarak Eray pota gönderildi.

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