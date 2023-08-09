Masterchef Tahsin ve Sergen Demet Akalın'la birbirine girdi! Demet "İticisiniz" dedi Tahsin Küçük "Sen kendi işini yap" deyince kan gövdeyi götürdü

TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef All-Star'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacıların finale gitmek için ter döktüğü Masterchef'te, dikkat çeken isimlerinden biri olan Tahsin Küçük, genellikle polemiklerin tam ortasında yer alıyor. Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçisi olan Tahsin Küçük önceki gün sıkı bir Survivor ve Masterchef takipçisi olan Demet Akalın'ın hedefindeydi. Demet Akalın "İticisiniz" deyip Tahsin ve arkadaşlarını paylaşınca Tahsin Küçük bu paylaşıma sessiz kalamadı. İşte detaylar...