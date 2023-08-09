SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Magazin Galerileri

Masterchef Tahsin ve Sergen Demet Akalın'la birbirine girdi! Demet "İticisiniz" dedi Tahsin Küçük "Sen kendi işini yap" deyince kan gövdeyi götürdü

TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef All-Star'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacıların finale gitmek için ter döktüğü Masterchef'te, dikkat çeken isimlerinden biri olan Tahsin Küçük, genellikle polemiklerin tam ortasında yer alıyor. Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçisi olan Tahsin Küçük önceki gün sıkı bir Survivor ve Masterchef takipçisi olan Demet Akalın'ın hedefindeydi. Demet Akalın "İticisiniz" deyip Tahsin ve arkadaşlarını paylaşınca Tahsin Küçük bu paylaşıma sessiz kalamadı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Ağustos 2023, 11:40 Güncelleme 09 Ağustos 2023, 11:40
Masterchef Tahsin ve Sergen Demet Akalın’la birbirine girdi! Demet İticisiniz dedi Tahsin Küçük Sen kendi işini yap deyince kan gövdeyi götürdü 1

Masterchef yarışmacıları Sergen Özen ve Tahsin Küçük'le Demet Akalın arasında sosyal medya atışması.

Masterchef Tahsin ve Sergen Demet Akalın’la birbirine girdi! Demet İticisiniz dedi Tahsin Küçük Sen kendi işini yap deyince kan gövdeyi götürdü 2

Masterchef All-Star'da bu hafta kaptan olan Sergen Özen, yakın arkadaşları Tahsin Küçük ve Dilara Başaran'ı takımına aldı.

Masterchef Tahsin ve Sergen Demet Akalın’la birbirine girdi! Demet İticisiniz dedi Tahsin Küçük Sen kendi işini yap deyince kan gövdeyi götürdü 3

Ancak bu üçlünün söylemleri iyi bir Masterchef ve Survivor izleyicisi olan Demet Akalın'ı epey rahatsız etti.

SON DAKİKA