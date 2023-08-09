Nazlı Sabancı'dan "Heyecandan da öte" pozu! Doğuma sayılı günler kala göz kamaştıran Arzu Sabancı'nın gelini...

Arzu Sabancı ve Ömer Sabancı'nın oğlu olan Hacı Sabancı ile 2021 yılının Ekim ayında nikah masasına oturan Nazlı Sabancı'nın sosyal medya paylaşımları çok konuşuluyor. Doğuma günler kala karnı burnunda paylaşım yapan Sabancı kelimenin tam anlamıyla göz kamaştırdı. Öte yandan büyüyen karnıyla poz veren Sabancı'nın son hali dikkat çekti. İşte Nazlı Kayı'nın son hali...
2021 yılının Ekim ayında Arzu Sabancı ve Ömer Sabancı'nın oğlu olan Hacı Sabancı ile nikah masasına oturan Nazlı Kayı Sabancı'dan geçen haftalarda müjdeli haber gelmişti.
Sosyetik ismin, ilk bebeğine hamile olduğu öğrenilmişti. Bebeğini kucağına almak için gün sayan Nazlı Sabancı, son halini sosyal medya hesabında yayınladı.
Kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, Instagram'da gündem oldu.