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Nazlı Sabancı'dan "Heyecandan da öte" pozu! Doğuma sayılı günler kala göz kamaştıran Arzu Sabancı'nın gelini...

Arzu Sabancı ve Ömer Sabancı'nın oğlu olan Hacı Sabancı ile 2021 yılının Ekim ayında nikah masasına oturan Nazlı Sabancı'nın sosyal medya paylaşımları çok konuşuluyor. Doğuma günler kala karnı burnunda paylaşım yapan Sabancı kelimenin tam anlamıyla göz kamaştırdı. Öte yandan büyüyen karnıyla poz veren Sabancı'nın son hali dikkat çekti. İşte Nazlı Kayı'nın son hali...

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2023, 12:20 Güncelleme 09 Ağustos 2023, 12:20
Nazlı Sabancı’dan Heyecandan da öte pozu! Doğuma sayılı günler kala göz kamaştıran Arzu Sabancı’nın gelini... 1

2021 yılının Ekim ayında Arzu Sabancı ve Ömer Sabancı'nın oğlu olan Hacı Sabancı ile nikah masasına oturan Nazlı Kayı Sabancı'dan geçen haftalarda müjdeli haber gelmişti.

Nazlı Sabancı’dan Heyecandan da öte pozu! Doğuma sayılı günler kala göz kamaştıran Arzu Sabancı’nın gelini... 2

Sosyetik ismin, ilk bebeğine hamile olduğu öğrenilmişti. Bebeğini kucağına almak için gün sayan Nazlı Sabancı, son halini sosyal medya hesabında yayınladı.

Nazlı Sabancı’dan Heyecandan da öte pozu! Doğuma sayılı günler kala göz kamaştıran Arzu Sabancı’nın gelini... 3

Kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, Instagram'da gündem oldu.

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