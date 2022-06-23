Masterchef Somer Sivrioğlu’dan cinsel ilişki itirafı ’iyi yemek yaparsan iyi de...’ Kaş göz arasında Masterchef’ten genç sevgili bulan Şef...

Ekranların sevilen programı Masterchef'in jürisi olan Somer Sivrioğlu, özel hayatıyla da gündeme gelmeye devam ediyor. Somer Sivrioğlu geçtiğimiz yıllarda eşi Aslı Sivrioğlu'nu MasterChef Türkiye programının editörlerinden Pınar Kızılkaya ile aldatmış, sonrasında da eşinden boşanmıştı.