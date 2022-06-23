Masterchef Somer Sivrioğlu'dan cinsel ilişki itirafı 'iyi yemek yaparsan iyi de...' Kaş göz arasında Masterchef'ten genç sevgili bulan Şef...
Yeri geldiğinde sert yeri geldiğinde babacan yeri geldiğinde esprili... Masterchef'in sevilen jüri üyesi ünlü şef Somer Sivrioğlu yarışmacıların hem çok sevdiği hem de çok çekindiği jüri üyesi. 50 yaşındaki Somer Şef, yılın 6 ayını Masterchef nedeniyle Türkiye'de, geri kalan 6 ayını da Avustralya'da geçiriyor. Avustralya bir işletmesi bulunan Somer Sivrioğlu, Instagram'daki 1 milyonu aşkın takipçisiyle dikkat çekiyor. Hayatlarımıza ilk girdiğinde 2 çocuğunun annesiyle evli olan Somer Sivrioğlu'nun eşini aldattığı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Özel hayatına dair açıklamalarda bulunan Somer Şef'in cinsel ilişki itirafı olay yarattı.
23.06.2022 09:12 - Son Güncelleme: 23.06.2022 09:13
"Medyada çıkan haberler doğrultusunda telefonum susmadı. Üzülerek söylemeliyim ki 18 yıldır birlikte olduğum Somer Sivrioğlu'yla olan evliliğimizi çıkan haberlerdeki konu yüzünden bitirme kararı aldık. Zor günler geçiriyorum. Ailem, çocuklarım ve iş hayatımın etkilenmemesi için çabalıyorum.
'İYİ YEMEK YAPARSAN İYİ DE...'
'MasterChef Türkiye' yarışmasının jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, katıldığı bir programda çarpıcı bir itirafta bulundu. Sivrioğlu'nun cinsellik çıkışı olay oldu.
Somer Sivrioğlu, Hakan Gence'ye konuştu. "Şöhret hayatında neleri değiştirdi?" sorusuna yanıt veren Sivrioğlu, "Şöhret olduğum için mutluyum. Geniş çevrelerin beğenisini ve sevgisini kazanmak çok değerli.