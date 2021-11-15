Masterchef Somer Sivrioğlu 'hasretiyle yanıyorum acayip özledim' dedi! Duygularına söz geçiremedi tası tarağı toplayıp gidiyor
MasterChef programında jüri olan Somer Sivrioğlu yeri geldiğinde sert yeri geldiğinde esprili kişiliğiyle ile dikkat çekiyor. Avustralya'da bir Türk restoranı bulunan MasterChef'in Somer Şef'i özel hayatıyla da ilgi odağı oldu. Bir dönem eşini aldattığı yönündeki haberlerle gündeme gelen Somer Sivrioğlu'nun 1 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor. Somer Şef önceki gün bir magazin programında yaptığı açıklamalarla çok konuşuldu. Bakın ünlü şef neler söyledi neler.
25 Mayıs 1971 tarihinde dünyaya gelen Somer Sivrioğlu, 1995 yılında akademik kariyer hedefiyle Avustralya'ya gitti. Misafir jüri olarak Türk mutfağını tanıtmak için MasterChef Avustralya'da yer aldı. 2015 yılında Türk mutfağını sevdirmek için bir kitap hazırladı. 2001 yılında Aslı Sivrioğlu ile hayatını birleştiren Somer Sivrioğlu, 2 çocuk babasıdır. Çift daha sonra boşanmıştır.
ÇOCUKLARINDAN AYRI KALDI
Çocuklarını çok özlediğini dile getiren Somer Sivrioğlu açıklamasında çocuklarının ay sonunda Türkiye'ye geleceğini söyledi.
Somer Şef açıklamasının devamında ise "Onları acayip özledim. Masterchef Ocak'ta bitecek ve ben hemen onların yayına gideceğim" diyerek duygularını ifade etti.
Bu açıklama sonrası Somer Şef'in çocukları merak edilir oldu. Oğlu Deniz'in bör dönem oyunculuk yaptığı biliniyor. İşte başta Somer Sivrioğlu olmak üzere ünlülerin merak edilen çocukları.