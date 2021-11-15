Masterchef Somer Sivrioğlu ’hasretiyle yanıyorum acayip özledim’ dedi! Duygularına söz geçiremedi tası tarağı toplayıp gidiyor

Somer Şef açıklamasının devamında ise "Onları acayip özledim. Masterchef Ocak'ta bitecek ve ben hemen onların yayına gideceğim" diyerek duygularını ifade etti.

Bu açıklama sonrası Somer Şef'in çocukları merak edilir oldu. Oğlu Deniz'in bör dönem oyunculuk yaptığı biliniyor. İşte başta Somer Sivrioğlu olmak üzere ünlülerin merak edilen çocukları.