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Haberler Magazin Kraliçe Elizabeth’in broşunun sırrı ortaya çıktı! Platin, safir ve pırlantadan yapılan ünlü broşu ilk kez 1947'de takmıştı...

Kraliçe Elizabeth’in broşunun sırrı ortaya çıktı! Platin, safir ve pırlantadan yapılan ünlü broşu ilk kez 1947'de takmıştı...

Platin, safir ve pırlantadan yapılan ünlü broşu ilk kez 1947'de takmıştı... Kraliçe Elizabeth'in broşunun sırrı ortaya çıktı! 95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth, her yıl yaptığı geleneksel Noel konuşmasında, bu defa farklı bir uygulamaya imza attı. Konuşmadan yayınlanan fotoğrafta, tüm ailenin olduğu fotoğrafların yerinde yalnızca Kraliçe'nin bu yıl içinde ölen eşi Prens Philip'le fotoğrafı olduğu görüldü. Kraliçe'nin her daim taktığı broşun sırrı da böylece ortaya çıkmış oldu.

24.12.2021 16:47 - Son Güncelleme: 24.12.2021 16:47
Kraliçe Elizabeth’in broşunun sırrı ortaya çıktı! Platin, safir ve pırlantadan yapılan ünlü broşu ilk kez 1947’de takmıştı...

Kraliçe Elizabeth'in broşunun sırrı ortaya çıktı! Platin, safir ve pırlantadan yapılan ünlü broşu ilk kez 1947'de takmıştı... Kraliçe, vefat eden kocası Prens Philip için Noel'e özel bir konuşma yapacak. Konuşmasında Prens Philip'in fotoğrafının da başucunda olduğu görüldü.

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Kraliçe Elizabeth’in broşunun sırrı ortaya çıktı! Platin, safir ve pırlantadan yapılan ünlü broşu ilk kez 1947’de takmıştı...

Geleneksel olarak kraliçe'nin her yıl yaptığı Noel konuşmasında, normalde tüm ailenin fotoğrafları masanın üstünde olur. Ancak bu yıl yalnızca Prens'in fotoğrafı masada bulunacak.

Kraliçe Elizabeth’in broşunun sırrı ortaya çıktı! Platin, safir ve pırlantadan yapılan ünlü broşu ilk kez 1947’de takmıştı...

Konuşmanın gündeme gelmesiyle, Kraliçe'nin aslında sürekli olarak kocasının anısını üstünde taşıdığı ortaya çıktı. Kraliçe'nin her yerde taktığı broşu ona babası Majesteleri Albert'in düğünden bir gün önce taktığı öğrenildi.

Kraliçe Elizabeth’in broşunun sırrı ortaya çıktı! Platin, safir ve pırlantadan yapılan ünlü broşu ilk kez 1947’de takmıştı...

Balayı broşu platin, safir ve pırlantadan yapıldı. Kraliçe ilk defa 1947'de broşla poz verdi. Ayrıca Kraliçe ve Prens Philip, 60. yıldönümlerinde, aynı pozu tekrar vermişlerdi.

Kraliçe Elizabeth’in broşunun sırrı ortaya çıktı! Platin, safir ve pırlantadan yapılan ünlü broşu ilk kez 1947’de takmıştı...

Aslında Kraliçe'nin taktığı tüm broşların bir anlamı var. İşte Kraliçe'nin broşları...

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