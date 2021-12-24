Kraliçe Elizabeth’in broşunun sırrı ortaya çıktı! Platin, safir ve pırlantadan yapılan ünlü broşu ilk kez 1947'de takmıştı...
Platin, safir ve pırlantadan yapılan ünlü broşu ilk kez 1947'de takmıştı... Kraliçe Elizabeth'in broşunun sırrı ortaya çıktı! 95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth, her yıl yaptığı geleneksel Noel konuşmasında, bu defa farklı bir uygulamaya imza attı. Konuşmadan yayınlanan fotoğrafta, tüm ailenin olduğu fotoğrafların yerinde yalnızca Kraliçe'nin bu yıl içinde ölen eşi Prens Philip'le fotoğrafı olduğu görüldü. Kraliçe'nin her daim taktığı broşun sırrı da böylece ortaya çıkmış oldu.
24.12.2021 16:47
- Son Güncelleme: 24.12.2021 16:47
Kraliçe Elizabeth'in broşunun sırrı ortaya çıktı! Platin, safir ve pırlantadan yapılan ünlü broşu ilk kez 1947'de takmıştı... Kraliçe, vefat eden kocası Prens Philip için Noel'e özel bir konuşma yapacak. Konuşmasında Prens Philip'in fotoğrafının da başucunda olduğu görüldü.
Balayı broşu platin, safir ve pırlantadan yapıldı. Kraliçe ilk defa 1947'de broşla poz verdi. Ayrıca Kraliçe ve Prens Philip, 60. yıldönümlerinde, aynı pozu tekrar vermişlerdi.