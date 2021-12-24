Kraliçe Elizabeth'in broşunun sırrı ortaya çıktı! Platin, safir ve pırlantadan yapılan ünlü broşu ilk kez 1947'de takmıştı... Kraliçe, vefat eden kocası Prens Philip için Noel'e özel bir konuşma yapacak. Konuşmasında Prens Philip'in fotoğrafının da başucunda olduğu görüldü.