Masterchef Pelin her şeyi ifşa etti Danilo Zanna'yla sevgili denen Pelin Zaman ilan! Dayanamadı Acun Ilıcalı küplere binse yeri
Masterchef macerası adım adım devam ediyor... Yarışmacılardan bazıları el yetenekleriyle kimileri de girdikleri polemiklerle şimdiden sivrildi. Sivrilen isimlerden biri de Pelin Zaman. Masterchef'e yedeklerden dahil olan ve herhangi bir mutfak eğitimi olmadan yeteneklerini konuşturan, kısa bir süre önce Danilo Zanna'yla sevgili olduğu iddia edilen Pelin Zaman'ın sevgilisinin başkası olduğu ve sevgilisinin de ünlü bir şarkıcı olduğu ortaya çıkmıştı. Pelin Zaman hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Bu ifşa çok su götürür.
Masterchef 2021 macerasına yedek kadroyla başlayan ve tüm izleyicilerin dikkatini çeken Pelin Zaman, her seferinde iyi tabaklar çıkarsa da ufak tefek nüanslar sebebi ile bir türlü ana kadroya dahil olamıyordu.
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın son bölümünde haftanın eleme adayları seçildi. Kırmızı takım ve Mavi takım arasındaki kıyasıya rekabetin galibi ise Mavi takım oldu. Kendilerini korumaya alan Mavi takım, Kırmızı takımı ise dokunulmazlık oynamaları için eleme potasına gönderdi. 3 kişiden oluşan eleme potasında ise sadece 1 isim dokunulmazlık alacaktı ve diğer iki kişi potaya gidecekti.
Masterchef yarışmasında haftanın eleme adayları; Pelin, Dilara, Sergen, Burcu, Azize ve Araz olmuştu. Bu altı kişiden birisi Pazar gecesinde sevenlerine ve şampiyonluğa veda edecekti.
Masterchef Pelin, iddialara göre sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak elendiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından siyah önlüksüz ve şeflerin ortasında durarak fotoğraf çekilen Masterchef Pelin, açıklama kısmına ise şeflere teşekkür ettiğine dair bir not düşmüştü.