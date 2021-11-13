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Haberler Magazin Masterchef Pelin her şeyi ifşa etti Danilo Zanna'yla sevgili denen Pelin Zaman ilan! Dayanamadı Acun Ilıcalı küplere binse yeri

Masterchef Pelin her şeyi ifşa etti Danilo Zanna'yla sevgili denen Pelin Zaman ilan! Dayanamadı Acun Ilıcalı küplere binse yeri

Masterchef macerası adım adım devam ediyor... Yarışmacılardan bazıları el yetenekleriyle kimileri de girdikleri polemiklerle şimdiden sivrildi. Sivrilen isimlerden biri de Pelin Zaman. Masterchef'e yedeklerden dahil olan ve herhangi bir mutfak eğitimi olmadan yeteneklerini konuşturan, kısa bir süre önce Danilo Zanna'yla sevgili olduğu iddia edilen Pelin Zaman'ın sevgilisinin başkası olduğu ve sevgilisinin de ünlü bir şarkıcı olduğu ortaya çıkmıştı. Pelin Zaman hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Bu ifşa çok su götürür.

13.11.2021 08:13 - Son Güncelleme: 13.11.2021 08:14
Masterchef Pelin her şeyi ifşa etti Danilo Zanna’yla sevgili denen Pelin Zaman ilan! Dayanamadı Acun Ilıcalı küplere binse yeri

Masterchef 2021 macerasına yedek kadroyla başlayan ve tüm izleyicilerin dikkatini çeken Pelin Zaman, her seferinde iyi tabaklar çıkarsa da ufak tefek nüanslar sebebi ile bir türlü ana kadroya dahil olamıyordu.

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Masterchef Pelin her şeyi ifşa etti Danilo Zanna’yla sevgili denen Pelin Zaman ilan! Dayanamadı Acun Ilıcalı küplere binse yeri

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın son bölümünde haftanın eleme adayları seçildi. Kırmızı takım ve Mavi takım arasındaki kıyasıya rekabetin galibi ise Mavi takım oldu. Kendilerini korumaya alan Mavi takım, Kırmızı takımı ise dokunulmazlık oynamaları için eleme potasına gönderdi. 3 kişiden oluşan eleme potasında ise sadece 1 isim dokunulmazlık alacaktı ve diğer iki kişi potaya gidecekti.

Masterchef Pelin her şeyi ifşa etti Danilo Zanna’yla sevgili denen Pelin Zaman ilan! Dayanamadı Acun Ilıcalı küplere binse yeri

Masterchef yarışmasında haftanın eleme adayları; Pelin, Dilara, Sergen, Burcu, Azize ve Araz olmuştu. Bu altı kişiden birisi Pazar gecesinde sevenlerine ve şampiyonluğa veda edecekti.

Masterchef Pelin her şeyi ifşa etti Danilo Zanna’yla sevgili denen Pelin Zaman ilan! Dayanamadı Acun Ilıcalı küplere binse yeri

Masterchef yarışmacılarından olan Pelin ise skandala imzasını attı ve yarışmadan elendiğini Acun Medya'dan önce paylaştı. İfşa olmaması adına telefonları toplanan yarışmacılardan Pelin'in yaptığı paylaşım ise…

Masterchef Pelin her şeyi ifşa etti Danilo Zanna’yla sevgili denen Pelin Zaman ilan! Dayanamadı Acun Ilıcalı küplere binse yeri

Masterchef Pelin, iddialara göre sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak elendiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından siyah önlüksüz ve şeflerin ortasında durarak fotoğraf çekilen Masterchef Pelin, açıklama kısmına ise şeflere teşekkür ettiğine dair bir not düşmüştü.

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