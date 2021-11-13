Masterchef Pelin her şeyi ifşa etti Danilo Zanna’yla sevgili denen Pelin Zaman ilan! Dayanamadı Acun Ilıcalı küplere binse yeri

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın son bölümünde haftanın eleme adayları seçildi. Kırmızı takım ve Mavi takım arasındaki kıyasıya rekabetin galibi ise Mavi takım oldu. Kendilerini korumaya alan Mavi takım, Kırmızı takımı ise dokunulmazlık oynamaları için eleme potasına gönderdi. 3 kişiden oluşan eleme potasında ise sadece 1 isim dokunulmazlık alacaktı ve diğer iki kişi potaya gidecekti.