MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın annesini görenlerin ağzı açık kaldı: "Tıpatıp aynılar"

"BANA İSİMLERİNİ VERİN"

Gelen şikayet mesajlarını Instagram hesabından yayınlayan Yalçınkaya, "Sizden rica ediyorum hangi mekanlar ise bana yazın isimlerini. İfşa edeceğim hem de ana saygımdan. Günah" demişti. Ünlü şefin aile ve özel yaşamı da merak ediliyor.