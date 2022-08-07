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Haberler Magazin MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın annesini görenlerin ağzı açık kaldı: "Tıpatıp aynılar"

MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın annesini görenlerin ağzı açık kaldı: "Tıpatıp aynılar"

MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın annesini görenlerin ağzı açık kaldı. Agresif duruşu ile MasterChef yarışmacılarının en korktuğu isimler arasında yer alan ünlü Şef Mehmet Yalçınkaya, kimi zaman babacan tavırları ile gönülleri fethediyor. Mehmet Yalçınkaya annesi ile fotoğrafını paylaştı. Kısa sürede sosyal medyada dikkatleri üzerine çeken Yalçınkaya'nın annesine çok benzediğini belirten takipçileri, "Hık demiş burnundan düşmüş", "Tıpatıp benziyor" gibi yorumlarda bulundu.

07.08.2022 11:02 - Son Güncelleme: 07.08.2022 11:10
MasterChef Mehmet Yalçınkaya’nın annesini görenlerin ağzı açık kaldı: Tıpatıp aynılar

"TIPATIP AYNILAR"

MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın annesini görenlerin ağzı açık kaldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
MasterChef Mehmet Yalçınkaya’nın annesini görenlerin ağzı açık kaldı: Tıpatıp aynılar

MasterChef'in sert mizaçlı şefi Mehmet Yalçınkaya, yarışmacılarla girdiği diyaloglar ve yaptığı çıkışlarla çok konuşuluyor. Vaktinin büyük bir kısmını MasterChef Türkiye'nin çekimlerinde geçiren Mehmet Yalçınkaya, geçtiğimiz günlerde takipçilerinden gelen mesajlarda birkaç restoranın kendi adını kullanarak müşteri çekmeye çalıştığını öğrenmişti.

MasterChef Mehmet Yalçınkaya’nın annesini görenlerin ağzı açık kaldı: Tıpatıp aynılar

"BANA İSİMLERİNİ VERİN"

Gelen şikayet mesajlarını Instagram hesabından yayınlayan Yalçınkaya, "Sizden rica ediyorum hangi mekanlar ise bana yazın isimlerini. İfşa edeceğim hem de ana saygımdan. Günah" demişti. Ünlü şefin aile ve özel yaşamı da merak ediliyor.

MasterChef Mehmet Yalçınkaya’nın annesini görenlerin ağzı açık kaldı: Tıpatıp aynılar

ANNESİYLE BENZERLİĞİ SOSYAL MEDYA GÜNDEMİNDE

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Yalçınkaya, annesiyle fotoğrafını paylaştı. Mehmet Şef'i görenler "tıpkı annesine benziyor", "Hık demiş burnundan düşmüş" gibi yorumlar yapmadan edemedi.

MasterChef Mehmet Yalçınkaya’nın annesini görenlerin ağzı açık kaldı: Tıpatıp aynılar

İşte bata Mehmet Yalçınkaya ve annesi olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin anneleri...

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