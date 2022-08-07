MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın annesini görenlerin ağzı açık kaldı: "Tıpatıp aynılar"
MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın annesini görenlerin ağzı açık kaldı. Agresif duruşu ile MasterChef yarışmacılarının en korktuğu isimler arasında yer alan ünlü Şef Mehmet Yalçınkaya, kimi zaman babacan tavırları ile gönülleri fethediyor. Mehmet Yalçınkaya annesi ile fotoğrafını paylaştı. Kısa sürede sosyal medyada dikkatleri üzerine çeken Yalçınkaya'nın annesine çok benzediğini belirten takipçileri, "Hık demiş burnundan düşmüş", "Tıpatıp benziyor" gibi yorumlarda bulundu.
07.08.2022 11:02 - Son Güncelleme: 07.08.2022 11:10
MasterChef'in sert mizaçlı şefi Mehmet Yalçınkaya, yarışmacılarla girdiği diyaloglar ve yaptığı çıkışlarla çok konuşuluyor. Vaktinin büyük bir kısmını MasterChef Türkiye'nin çekimlerinde geçiren Mehmet Yalçınkaya, geçtiğimiz günlerde takipçilerinden gelen mesajlarda birkaç restoranın kendi adını kullanarak müşteri çekmeye çalıştığını öğrenmişti.