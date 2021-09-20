Serel Yereli bu kez göğüs dekoltesiyle paylaştı yine sınır tanımadı! Her bir paylaşımı tepki çeken Serel Yereli bu seferde...

Bir süredir İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan genç oyuncu Serel Yereli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Daha önce pek çok defa dekolteli paylaşımlarına alıştığımı Serel Yereli bu kez de dekolteli pozlarını paylaşarak tepkilerin odağında.