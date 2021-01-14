Haberler
Galeri
Magazin
MasterChef Güzide Mertcan'ın yeni villasını görenlerin ağzı açık kalıyor! Evin içinde yok yok! Asansör, havuz, jakuzi...
MasterChef Güzide Mertcan'ın yeni villasını görenlerin ağzı açık kalıyor! Evin içinde yok yok! Asansör, havuz, jakuzi...
MasterChef Güzide Mertcan'ın yeni villasını görenlerin ağzı açık kalıyor! Evin içinde yok yok! 2019 MasterChef Türkiye üçüncüsü Güzide Mertcan, daha önce 7 milyon TL'lik villasıyla günlerce konuşulmuştu. Olay yaratan villayı satma kararı alan Güzide Mertcan, yeni evinin kapılarını açtı. "Sizlere eski büyük evimi sattıktan sonra, satın alarak tadilatını yaptırdığım yeni evimi göstermek istedim" diyen Masterchef Güzide, YouTube hesabından yaptığı açıklamanın ardından yeni eviyle sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.
14.01.2021 14:49
- Son Güncelleme: 14.01.2021 15:36
MasterChef Güzide Mertcan'ın yeni villasının içinde yok yok! MasterChef yarışmasıyla adını duyuran ve yarışma sonrası Başakşehir'deki lüks villasıyla gündeme gelen Güzide Mertcan, Büyükçekmece'deki yeni evini tanıttı.
'MasterChef 2019'da yarışan ve son dört isim arasına adını yazdırmayı başaran Güzide Mertcan, yarışma haricinde özel hayatıyla da çok konuşulmuştu.
Özellikle Mertcan'ın 7 milyon TL değerindeki lüks villası dikkat çekmişti. Ardından bu evi satan Güzide, Başakşehir'de bir apartman dairesini taşındığını bu evin kendilerine yettiğini anlatmıştı.
YENİ EVİNİ GEZDİRDİ
Ancak YouTube kanalından sık sık video yayınlanan Güzide, Büyükçekmece Alkent mahallesinde yeni aldığı ve taşınmak için hazırlık yaptığı ultra lüks villasının kapılarını takipçilerine açtı.
Evin girişine büyük bir zeytin ağacı geleceğini söyleyen Güzide, bunu daha önceki evlerinde olduğunu da söyledi. Öte yandan girişin yan tarafında eşi için bir ofis yaptırdıklarını söyleyen Mertcan, eşinin kendisinden izinsiz burada çalışamayacağını esprili bir şekilde dile getirdi.