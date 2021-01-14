MasterChef Güzide Mertcan'ın yeni villasını görenlerin ağzı açık kalıyor! Evin içinde yok yok! Asansör, havuz, jakuzi...

Evin girişine büyük bir zeytin ağacı geleceğini söyleyen Güzide, bunu daha önceki evlerinde olduğunu da söyledi. Öte yandan girişin yan tarafında eşi için bir ofis yaptırdıklarını söyleyen Mertcan, eşinin kendisinden izinsiz burada çalışamayacağını esprili bir şekilde dile getirdi.