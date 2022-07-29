Masterchef Gülistan fena patladı 'telefonum yok arkadaşım yok' demişti büyük yalancı çıkmıştı! Şeflerin sabır sınavı Gülistan...
TV 8 ekranlarında yayınlanan Masterchef, 2022 sezonuna epey hızlı başladı. Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun oturduğu Masterchef'e geçtiğimiz günlerde, Gülistan Şalk adlı yarışmacı damgasını vurmuştu. Telefonu ve arkadaşı olmadığını söyleyen Gülistan Şalk, başta şefleri sonra da tüm Türkiye'yi şoke etmişti. Sonrasında da bir takım ifşalar çıkmıştı hakkında. Önceki akşam 2.turda yarışan Gülistan fena patladı. İşte detaylar...
29.07.2022 11:58 - Son Güncelleme: 29.07.2022 11:58
Masterchef'in önceki akşam yayınlanan 2.tur etabına yarışan isimlerden biri de 'telefon ve sosyal medya kullanmıyorum' açıklamasıyla herkesi şoke eden Gülistan Şalk'tı.
Çift tadım nedeniyle yarışmaya veda eden Gülistan Şalk, ilk turda adından söz ettiren isimlerden biriydi.