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Masterchef Esra Tokelli'nin her zaman söz ettiği oğlu merak ediliyordu! İşte Masterchef Esra'nın oğlu...

Esra Tokelli, MasterChef 2020'nin merak edilen isimleri arasında bulunuyor. Yarışmanın iddialı isimlerinden biri olan ancak sık sık girdiği polemiklerle konuşulan 41 yaşındaki Esra Tokelli'nin, daha önce Seda Sayan'ın sunduğu Yemekteyiz yarışmasında da yarışmış ve birinci olduğu ortaya çıkmıştı. Yarışmada sık sık 1 oğlu olduğundan merak edilen Esra Tokelli'nin oğlu merak ediliyordu. İşte başta Masterchef Esra olmak üzere ünlülerin çocukları.

14.11.2020 10:42 - Son Güncelleme: 14.11.2020 10:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





