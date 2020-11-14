Haberler Galeri Magazin Masterchef Esra Tokelli'nin her zaman söz ettiği oğlu merak ediliyordu! İşte Masterchef Esra'nın oğlu...

Masterchef Esra Tokelli'nin her zaman söz ettiği oğlu merak ediliyordu! İşte Masterchef Esra'nın oğlu...

Esra Tokelli, MasterChef 2020'nin merak edilen isimleri arasında bulunuyor. Yarışmanın iddialı isimlerinden biri olan ancak sık sık girdiği polemiklerle konuşulan 41 yaşındaki Esra Tokelli'nin, daha önce Seda Sayan'ın sunduğu Yemekteyiz yarışmasında da yarışmış ve birinci olduğu ortaya çıkmıştı. Yarışmada sık sık 1 oğlu olduğundan merak edilen Esra Tokelli'nin oğlu merak ediliyordu. İşte başta Masterchef Esra olmak üzere ünlülerin çocukları.

14.11.2020 10:42 - Son Güncelleme: 14.11.2020 10:42
Masterchef Esra Tokelli'nin her zaman söz ettiği oğlu merak ediliyordu! İşte Masterchef Esra'nın oğlu...

Masterchef'in en çok konuşulan isimlerinden biri Esra Tokelli. 41 yaşındaki yetenekli isim yarışmada sık sık girdiği tartışmalarla adından söz ettiriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Masterchef Esra Tokelli'nin her zaman söz ettiği oğlu merak ediliyordu! İşte Masterchef Esra'nın oğlu...

Özellikle sosyal medya paylaşımlarıyla şu sıralar çok konuşulan Esra Tokelli'nin bir dönem Seda Sayan'ın sunduğu Yemekteyiz programında da yer aldığı ortaya çıkmıştı.

Masterchef Esra Tokelli'nin her zaman söz ettiği oğlu merak ediliyordu! İşte Masterchef Esra'nın oğlu...

Yarışmada sık sık bir oğlu olduğundan bahseden Esra Tokelli'nin oğlunun kim olduğu mera ediliyordu. İşte başta Esra Tokelli olmak üzere ünlülerin çocukları.

Masterchef Esra Tokelli'nin her zaman söz ettiği oğlu merak ediliyordu! İşte Masterchef Esra'nın oğlu...

Somer Sivrioğlu ve çocukları Derin ile Deniz

Masterchef Esra Tokelli'nin her zaman söz ettiği oğlu merak ediliyordu! İşte Masterchef Esra'nın oğlu...
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Bakın Müge Anlı aslen nereliymiş! Müge Anlı'nın memleketini duyanlar çok şaşırıyor...
Bakın Müge Anlı aslen nereliymiş! Müge Anlı'nın memleketini duyanlar çok şaşırıyor...