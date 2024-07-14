MasterChef Danilo Zanna'nın 11 yaşındaki oğluna bakın! Zeno Tibet koca delikanlı oldu! Annesi Tuğçe Demirbilek'le benzerliği dikkat çekti

MasterChef Türkiye ile yıldızı parlayan ve sempatik kişiliğiyle geniş bir hayran kitlesi edinen İtalyan şef Danilo Zanna'nın özel hayatı da merak konusu olmaya devam ediyor. 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'ten geçtiğimiz yıllarda tek celsede boşanan Danilo Şef, Zeno Tibet adını verdikleri oğullarıyla sık sık paylaşımlar yapıyor. Zaman su gibi akıp geçiyor ve Danilo Şef'in biricik oğlu Zeno da kocaman bir delikanlı oldu. Geçtiğimiz aylarda 11 yaşına basan Zeno'nun babasıyla olan yakınlığı dikkatlerden kaçmıyor.