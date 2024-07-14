MasterChef Danilo Zanna'nın 11 yaşındaki oğluna bakın! Zeno Tibet koca delikanlı oldu! Annesi Tuğçe Demirbilek'le benzerliği dikkat çekti

MasterChef Türkiye ile yıldızı parlayan ve sempatik kişiliğiyle geniş bir hayran kitlesi edinen İtalyan şef Danilo Zanna'nın özel hayatı da merak konusu olmaya devam ediyor. 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'ten geçtiğimiz yıllarda tek celsede boşanan Danilo Şef, Zeno Tibet adını verdikleri oğullarıyla sık sık paylaşımlar yapıyor. Zaman su gibi akıp geçiyor ve Danilo Şef'in biricik oğlu Zeno da kocaman bir delikanlı oldu. Geçtiğimiz aylarda 11 yaşına basan Zeno'nun babasıyla olan yakınlığı dikkatlerden kaçmıyor.
2012 yılında nikah masasına oturan ve 2013 yılında Zeno'yu kucaklarına alarak mutluluklarını perçinleyen çiftin boşanma kararı herkesi şaşırtmıştı. Boşanmanın ardından Etiler'deki evlerinden taşınan Danilo Şef, oğluyla sık sık paylaşımlarda bulunuyor.
MasterChef Türkiye ile yıldızı parlayan sempatik şef Danilo Zanna ve eski eşi Tuğçe Demirbilek, son olarak oğulları Zeno'nun doğum günü için bir araya gelmişlerdi.
Geçtiğimiz yaz aylarında yollarını ayıran ve magazin gündemine bomba gibi düşen çift, ortak noktaları olan oğulları için sık sık bir araya geliyorlar.