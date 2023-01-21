Hülya Avşar gördükleri karşısında sakin kalamadı: "Bunu yapanı çevireceksin dersini vereceksin sapık gibi..." Açtı ağzını yumdu gözünü

"BUNLARI YAPANLARIN EVLERİ DE BÖYLEDİR"

Sözlerine daha sonra, "Çok fena böyle bir pislik bu devirde, bilmiyorum. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Kova ve kapaklara bakar mısınız? Bunlar plastik. Bunu yapanların evleri de böyledir, eminim" dedi.