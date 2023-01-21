Hülya Avşar gördükleri karşısında sakin kalamadı: "Bunu yapanı çevireceksin dersini vereceksin sapık gibi..." Açtı ağzını yumdu gözünü
Son dönemde paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelene Hülya Avşar açtı ağzını yumdu gözünü. 59 yaşındaki Hülya Avşar önceki gün yürüyüş yaparken görüntülendi. Basın mensuplarıyla sohbet ederken gördükleri karşısında şoke oldu. Deniz atılan plastik atıkları gören Hülya Avşar kendini tutamadı sitem etti. İşte Hülya Avşar'ın haklı isyanı
21.01.2023 10:14 - Son Güncelleme: 21.01.2023 10:14
"BİR SÜRE KONUŞMAMA KARARI ALDIM"
Bir anda arkasını dönerek objektiflerden kaçan sanatçı, "Aman aman, sakın beni çekmeyin. Ben bir süre çekilmek ve konuşmak istemiyorum, lütfen" diyerek kaçmaya başlamıştı. Tepkisi karşısında şaşıran muhabirlere 'neden?' sorusunun yanıtını da veren Hülya Avşar, "Yaptığım işleri herkes görüyor, benim anlatmama gerek yok" demişti.
"DERSİNİ VERECEKSİN"
"Denize atılan pislikler beni şaşırttı" diyen Hülya Avşar, "Bunu yapanı çevireceksin, sen ne yapıyorsun kardeşim, evine de yapıyor musun? deyip dersini vereceksin" şeklinde konuştu.