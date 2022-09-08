Masterchef Büşra çıka çıka kim çıktı yan bakmak yürek ister! Bakmayın öyle sessiz durduğuna meğer Sabancıların...
TV 8 ekranlarında yayınlanan Masterchef, 2022 sezonuna epey hızlı başladı. Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun oturduğu Masterchef'te artık 18 kişilik ana kadro yarışmacıları adlarından epey söz ettiriyorlar. Finalde adlarının yazılı olduğu ceketi almak için yarışmacılar varlarını yoklarını ortaya döküyor. Ancak yarışmacılar arasında en çok şaşırtan Büşra Zambak oldu. Sessiz sedasız, hanımefendi duruşuyla takdir toplayan Büşra Zambak hakkındaki bazı detaylar ise herkesi şaşkına çevirdi.
08.09.2022 09:29 - Son Güncelleme: 08.09.2022 09:30
Büşra Zambak, MasterChef 2022 yarışmasında daha eleme aşamalarından bu yana adından söz ettiren bir isim.
GÜLER SABANCI'NIN AŞÇISI ÇIKTI
Masterchef yarışmacılarından Büşra Zambak'ın Güler Sabancı'nın aşçısı olduğu ortaya çıktı.
MASTERCHEF BÜŞRA ZAMBAK KİMDİR?
MasterChef Türkiye'nin yeni sezon yarışmacılarından Büşra Zambak, 25 yaşında ve aslen Denizlili.