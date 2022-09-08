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Haberler Magazin Masterchef Büşra çıka çıka kim çıktı yan bakmak yürek ister! Bakmayın öyle sessiz durduğuna meğer Sabancıların...

Masterchef Büşra çıka çıka kim çıktı yan bakmak yürek ister! Bakmayın öyle sessiz durduğuna meğer Sabancıların...

TV 8 ekranlarında yayınlanan Masterchef, 2022 sezonuna epey hızlı başladı. Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun oturduğu Masterchef'te artık 18 kişilik ana kadro yarışmacıları adlarından epey söz ettiriyorlar. Finalde adlarının yazılı olduğu ceketi almak için yarışmacılar varlarını yoklarını ortaya döküyor. Ancak yarışmacılar arasında en çok şaşırtan Büşra Zambak oldu. Sessiz sedasız, hanımefendi duruşuyla takdir toplayan Büşra Zambak hakkındaki bazı detaylar ise herkesi şaşkına çevirdi.

08.09.2022 09:29 - Son Güncelleme: 08.09.2022 09:30
Masterchef Büşra çıka çıka kim çıktı yan bakmak yürek ister! Bakmayın öyle sessiz durduğuna meğer Sabancıların...

Sessiz sedasız bir o kadar da iddialı yoluna devam eden yarışmacı Büşra Zambak herkesi şaşırttı. Bakın neden.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Masterchef Büşra çıka çıka kim çıktı yan bakmak yürek ister! Bakmayın öyle sessiz durduğuna meğer Sabancıların...

Büşra Zambak, MasterChef 2022 yarışmasında daha eleme aşamalarından bu yana adından söz ettiren bir isim.

Masterchef Büşra çıka çıka kim çıktı yan bakmak yürek ister! Bakmayın öyle sessiz durduğuna meğer Sabancıların...

Yarışmacı 25 yaşında ve 9 yıldır profesyonel aşçı olduğunu belirtiyor.

Masterchef Büşra çıka çıka kim çıktı yan bakmak yürek ister! Bakmayın öyle sessiz durduğuna meğer Sabancıların...

GÜLER SABANCI'NIN AŞÇISI ÇIKTI

Masterchef yarışmacılarından Büşra Zambak'ın Güler Sabancı'nın aşçısı olduğu ortaya çıktı.

Masterchef Büşra çıka çıka kim çıktı yan bakmak yürek ister! Bakmayın öyle sessiz durduğuna meğer Sabancıların...

MASTERCHEF BÜŞRA ZAMBAK KİMDİR?

MasterChef Türkiye'nin yeni sezon yarışmacılarından Büşra Zambak, 25 yaşında ve aslen Denizlili.

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