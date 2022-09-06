Pınar Altuğ her daim hazır! Yoga pozuyla görenleri kendisine hayran bıraktı ’gençliğin sırrı belli’ Pınar Altuğ sıfır makyaj...

80 bin TL paraya ihtiyacı olduğunu yazan bir takipçisinin mesajlarını paylaşan Atacan "Aslında nasıl da güven duyasın geliyor. Hesaba bak, kafaya bak çok geliyor bundan ama senin gibisi maşallah. İsmi yok sözü var peh peh" demişti.