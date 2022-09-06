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Haberler Magazin Pınar Altuğ her daim hazır! Yoga pozuyla görenleri kendisine hayran bıraktı 'gençliğin sırrı belli' Pınar Altuğ sıfır makyaj...

Pınar Altuğ her daim hazır! Yoga pozuyla görenleri kendisine hayran bıraktı 'gençliğin sırrı belli' Pınar Altuğ sıfır makyaj...

2008 yılında kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan'la hayatını birleştiren Pınar Altuğ, şimdilerde ekrandan hayli uzak ama sosyal medyayı o kadar aktif kullanıyor ki bu sayede magazin gündemine yön veriyor. Diğer ünlü isimlerin aksine sosyal medyada takipçileriyle direkt iletişim kurmaktan çekinmeyen Pınar Altuğ bir yandan da dosta düşmana meydan okuyan paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. O paylaşımlara bir yenisini daha ekleyen Altuğ 'hazırım' notuyla yoga paylaşımı yaptı. İşte detaylar...

06.09.2022 14:16 - Son Güncelleme: 06.09.2022 14:16
Pınar Altuğ her daim hazır! Yoga pozuyla görenleri kendisine hayran bıraktı ’gençliğin sırrı belli’ Pınar Altuğ sıfır makyaj...

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın bu mutlu evliliğinden 2009 yılında Su adında bir de kızları dünyaya geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olmayı başarıyor.

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Pınar Altuğ her daim hazır! Yoga pozuyla görenleri kendisine hayran bıraktı ’gençliğin sırrı belli’ Pınar Altuğ sıfır makyaj...

Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Pınar Altuğ ile evli olan ve gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden Yağmur Atacan son günlerde paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Karısının bikilini pozlarını paylaşarak gündeme gelen Atacan yeni hesabına gelen bir paylaşımı ifşa etmişti.

Pınar Altuğ her daim hazır! Yoga pozuyla görenleri kendisine hayran bıraktı ’gençliğin sırrı belli’ Pınar Altuğ sıfır makyaj...

80 bin TL paraya ihtiyacı olduğunu yazan bir takipçisinin mesajlarını paylaşan Atacan "Aslında nasıl da güven duyasın geliyor. Hesaba bak, kafaya bak çok geliyor bundan ama senin gibisi maşallah. İsmi yok sözü var peh peh" demişti.

Pınar Altuğ her daim hazır! Yoga pozuyla görenleri kendisine hayran bıraktı ’gençliğin sırrı belli’ Pınar Altuğ sıfır makyaj...

Bazı takipçiler ise böyle bir mesajı ifşa etmenin gereksiz olduğuna dair görüşlerini Yağmur Atacan'a söyleyerek eleştiride bulunmuştu.

Pınar Altuğ her daim hazır! Yoga pozuyla görenleri kendisine hayran bıraktı ’gençliğin sırrı belli’ Pınar Altuğ sıfır makyaj...

"NE BİTMEZ TATİLMİŞ, İŞİNİZ YOK MU?"

Bir diğer yandan Pınar Altuğ da bir yoruma yanıtsız kalmamıştı.

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