Pınar Altuğ her daim hazır! Yoga pozuyla görenleri kendisine hayran bıraktı 'gençliğin sırrı belli' Pınar Altuğ sıfır makyaj...
2008 yılında kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan'la hayatını birleştiren Pınar Altuğ, şimdilerde ekrandan hayli uzak ama sosyal medyayı o kadar aktif kullanıyor ki bu sayede magazin gündemine yön veriyor. Diğer ünlü isimlerin aksine sosyal medyada takipçileriyle direkt iletişim kurmaktan çekinmeyen Pınar Altuğ bir yandan da dosta düşmana meydan okuyan paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. O paylaşımlara bir yenisini daha ekleyen Altuğ 'hazırım' notuyla yoga paylaşımı yaptı. İşte detaylar...
06.09.2022 14:16 - Son Güncelleme: 06.09.2022 14:16
Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Pınar Altuğ ile evli olan ve gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden Yağmur Atacan son günlerde paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Karısının bikilini pozlarını paylaşarak gündeme gelen Atacan yeni hesabına gelen bir paylaşımı ifşa etmişti.
Bazı takipçiler ise böyle bir mesajı ifşa etmenin gereksiz olduğuna dair görüşlerini Yağmur Atacan'a söyleyerek eleştiride bulunmuştu.
"NE BİTMEZ TATİLMİŞ, İŞİNİZ YOK MU?"
Bir diğer yandan Pınar Altuğ da bir yoruma yanıtsız kalmamıştı.