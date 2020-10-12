Haberler Galeri Magazin Masterchef Barbaros Yoloğlu'nun bu haline hazır mısınız? Kovboy kılığına giren 26 yaşındaki Barbaros meğer...

Masterchef Barbaros Yoloğlu'nun bu haline hazır mısınız? Kovboy kılığına giren 26 yaşındaki Barbaros meğer...

Masterchef'e katıldığı ilk günden beri, konuşmaları ve yemek yapma konusunda yetenekleriyle dikkatleri üzerine çeken Barbaros Yoloğlu, iddiaları sözleriyle her daim adından söz ettiriyor. Aslen Samsunlu olan ve bunu Masterchef'te de sık sık dile getiren 26 yaşındaki Barbaros Yoloğlu, Bodrum Bitez'de bir restoranda aşçılık yapıyor. Bodrum'da yaşayan 26 yaşındaki Barbaros'un eski fotoğrafları sosyal medyayı salladı ve değişimi 'Yok artık' dedirtti. Son olarak kovboy kılığına giren Masterchef Barbaros'un bu hali sizi şoke edecek...

12.10.2020 12:58 - Son Güncelleme: 12.10.2020 12:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





