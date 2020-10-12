Haberler
Galeri
Magazin
Masterchef Barbaros Yoloğlu'nun bu haline hazır mısınız? Kovboy kılığına giren 26 yaşındaki Barbaros meğer...
Masterchef Barbaros Yoloğlu'nun bu haline hazır mısınız? Kovboy kılığına giren 26 yaşındaki Barbaros meğer...
Masterchef'e katıldığı ilk günden beri, konuşmaları ve yemek yapma konusunda yetenekleriyle dikkatleri üzerine çeken Barbaros Yoloğlu, iddiaları sözleriyle her daim adından söz ettiriyor. Aslen Samsunlu olan ve bunu Masterchef'te de sık sık dile getiren 26 yaşındaki Barbaros Yoloğlu, Bodrum Bitez'de bir restoranda aşçılık yapıyor. Bodrum'da yaşayan 26 yaşındaki Barbaros'un eski fotoğrafları sosyal medyayı salladı ve değişimi 'Yok artık' dedirtti. Son olarak kovboy kılığına giren Masterchef Barbaros'un bu hali sizi şoke edecek...
12.10.2020 12:58
- Son Güncelleme: 12.10.2020 12:59
MasterChef Barbaros, yapmış olduğu çıkışlarla izleyicilerin yakın markajında yer alıyor. Takım arkadaşları ve karşı takımda yer alan isimlerle sık sık tartışma içerisine giren ve söylemleri ile dikkat çeken MasterChef Barbaros, zaman zaman da yemekleri ile gündemde yer alıyor.
Barbaros Yoloğlu, Samsun'un Alaçam ilçesinde dünyaya gelmiştir. Yarışmaya Bodrum'dan dahil olan Barbaros Yoloğlu, 26 yaşında.
Bodrum Bitez'de bir restoranda aşçılık yapan deneyimli yarışmacı, özellikle et ürünlerinde kendisine güvense de mutfakta her konuda iyi olabileceğinin altını çizdi.
Instagram'da 32 bin kişi tarafından takip edilen yarışmacının, eskiden çok kilolu olduğu ve bir hayli kilo verdiği ortaya çıktı.
Değişimi ile sosyal medyada gündem olan MasterChef Barbaros, görenleri şaşkına çevirdi.