Masterchef Alican'ın sevgilisi bakın kim çıktı! İki aşığın tatil pozları sosyal medyayı salladı! Meğer Alican Sabunsoy

Masterchef All-Star'da Büşra Zambak'ın sürpriz bir şekilde elenmesinin ardından yarışmaya dahil olan isim Alican Sabunsoy olmuştı. İlk olarak 2020 yılında yarışmaya katılan Alican Sabunsoy, ikinci olarak yarışmaya veda etmişti. Masterchef All-Star'a dahil olmasıyla birlikte henüz performans olarak etkisiz kalsa da yakışıklılığıyla çok konuşulan Alican'ın kalbi meğer doluymuş. Alican Sabunsoy'un gözlerden uzak aşk yaşadığı sevgilisi bakın kimmiş. İşte haberin detayları...
Büşra Zambak'in elenmesi sonrası Masterchef All-Star'a dahil olan Alican Sabunsoy'un özel hayatı herkesçe merak ediliyor.
Masterchef 2019 sezonunda yarışan ve sezonu 2.olarak bitiren Alican Sabunsoy hakkında en çok merak edilenlerden biri de sevgilisinin kim olduğuydu.
2019 yılında, yarışma sırasında kalbini o sezonun şampiyonu Cemre Uyanık'a kaptırdığı iddia edilmişti Sabunsoy'un.