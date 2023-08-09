Masterchef Alican'ın sevgilisi bakın kim çıktı! İki aşığın tatil pozları sosyal medyayı salladı! Meğer Alican Sabunsoy

Masterchef All-Star'da Büşra Zambak'ın sürpriz bir şekilde elenmesinin ardından yarışmaya dahil olan isim Alican Sabunsoy olmuştı. İlk olarak 2020 yılında yarışmaya katılan Alican Sabunsoy, ikinci olarak yarışmaya veda etmişti. Masterchef All-Star'a dahil olmasıyla birlikte henüz performans olarak etkisiz kalsa da yakışıklılığıyla çok konuşulan Alican'ın kalbi meğer doluymuş. Alican Sabunsoy'un gözlerden uzak aşk yaşadığı sevgilisi bakın kimmiş. İşte haberin detayları...