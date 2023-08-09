İlk 11’de yer almayınca fanlar çıldırdı! İşte yapay zekaya göre Türkiye’nin en güzel 11 kadın oyuncusu! Hande Erçel, Bergüzar Korel, Serenay Sarıkaya...

Yapay zeka, Türk sinemasının renkli dünyasında oyunculukları kadar güzellikleriyle de dikkat çeken kadın oyuncularla ilgili bir liste hazırladı. "Türkiye'nin En Güzel 11 Kadın Oyuncusu" listesinde yer alan oyuncular kadar yer almayanlar da konuşuldu. Hande Erçel, Bergüzar Korel, Demet Özdemir, Elçin Sangu, Beren Saat gibi isimlerin yer aldığı liste, sosyal medyada tartışma konusu oldu. Özellikle bir ünlünün bu listede yer almaması sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. İşte yapay zekaya göre Türkiye'nin en güzel 11 kadın oyuncusu...