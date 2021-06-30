MasterChef 2019 yarışmacısı agresif Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude ile aşk yaşıyor! Bomba sosyal medyada patladı...

MasterChef yarışmacısı agresif Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude ile aşk yaşıyor! Bomba sosyal medyada patladı gözler Mehmet Şef'te... 47 yaşındaki ünlü şef Mehmet Yalçınkaya jüri üyeliğinin ardından Instagram'da hatrı sayılır bir takipçi kitlesine de ulaştı ancak bu şöhret sadece ona değil 3 çocuğuna da geçti. Ünlü şefin özellikle kızı Sude Yalçınkaya sosyal medyada sık sık gündeme geliyor. Son olarak Sude'nin paylaştığı bir fotoğrafın altına 2019 MasterChef yarışmacılarından olan Hakan Kanık'ın yorum yapması ile aşk iddiaları daha da güçlendi.

30.06.2021 15:31 - Son Güncelleme: 30.06.2021 15:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





