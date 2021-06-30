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MasterChef 2019 yarışmacısı agresif Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude ile aşk yaşıyor! Bomba sosyal medyada patladı...

MasterChef yarışmacısı agresif Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude ile aşk yaşıyor! Bomba sosyal medyada patladı gözler Mehmet Şef'te... 47 yaşındaki ünlü şef Mehmet Yalçınkaya jüri üyeliğinin ardından Instagram'da hatrı sayılır bir takipçi kitlesine de ulaştı ancak bu şöhret sadece ona değil 3 çocuğuna da geçti. Ünlü şefin özellikle kızı Sude Yalçınkaya sosyal medyada sık sık gündeme geliyor. Son olarak Sude'nin paylaştığı bir fotoğrafın altına 2019 MasterChef yarışmacılarından olan Hakan Kanık'ın yorum yapması ile aşk iddiaları daha da güçlendi.

30.06.2021 15:31 - Son Güncelleme: 30.06.2021 15:40
MasterChef 2019 yarışmacısı agresif Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude ile aşk yaşıyor! Bomba sosyal medyada patladı...

MasterChef 2019 yarışmacısı agresif Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude ile aşk yaşıyor! TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin asabi şefi Mehmet Yalçınkaya ailesiyle gündem olmaya devam ediyor.

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MasterChef 2019 yarışmacısı agresif Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude ile aşk yaşıyor! Bomba sosyal medyada patladı...

Mehmet Şefin kızı olan Sude Yalçınkaya, reklam filminde babasıyla yer alarak dikkatleri üzerine çekmiş ve ülke çapında tanınmıştı. Sosyal medya fenomeni olan Sude Yalçınkaya ise sık sık sosyal medya hesabından hem sosyal hayatından hem de gündelik hayatından paylaşım yaparak sevenleriyle paylaşımlar yapıyor.

MasterChef 2019 yarışmacısı agresif Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude ile aşk yaşıyor! Bomba sosyal medyada patladı...

Bir kız iki erkek babası Yalçınkaya'nın kızı paylaşımlarıyla kısa sürede fenomen oldu. Geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sude Yalçınkaya'nın MasterChef 2019 yarışmacılarından Hakan Kanık ile aşk yaşadığı ileri sürüldü.

MasterChef 2019 yarışmacısı agresif Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude ile aşk yaşıyor! Bomba sosyal medyada patladı...

Son olarak Sude Yalçınkaya'nın Instagram fotoğrafına yaptığı yorumla dikkatleri üzerine çeken Hakan Kanık 17 Haziran 1999 İstanbul doğumlu.

MasterChef 2019 yarışmacısı agresif Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude ile aşk yaşıyor! Bomba sosyal medyada patladı...

Hakan Kanık okul hayatına Amerika'da başladı. Sonra Türkiye'ye dönüş yaptı ve basketbolla başladı. Basketbol koçu kendisini atletizme yönlendirdi; ama aşırı zayıflıktan ötürü vücut geliştirme sporuna geçiş yaptı.