Maske takmayı yeni öğrenen Merve Boluğur'un HES koduyla imtihanı! Yine kriz çıkardı 'beni tanımıyor musunuz?'
İlginç açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Merve Boluğur yine sahnede! Oyunculuğun ardından şarkıcılığa soyunan Merve Boluğur, son dönemde yaptığı açıklamalarla sık sık gündem oluyor. Yapılan eleştirilere aldırış etmeden kendi bildiğini okumaya devam eden Merve Boluğur, geçtiğimiz aylarda koronavirüse rağmen maske takmama ısrarıyla tepki toplamıştı. Merve Boluğur çok şükür ki maske takmayı öğrendi. Ancak bu kez de HES kodu krizi patlak verdi.
17.04.2021 11:40
- Son Güncelleme: 17.04.2021 11:40
Murat Dalkılıç ile iki yıllık evliliği sona erdikten sonra hayranı Burak Dayı ile aşk orucunu bozan ünlü oyuncu Merve Boluğur, son dönemde özel hayatıyla gündemdem düşmüyor.
Burak Dayı'dan ayrıldıktna sonra aradığı mutluluğu işletmeci Meriç Kırdan'da bulan Merve Boluğur, pandemi döneminde daha sık magazinde adından söz ettirir oldu.
Daha önce defalarca maskesiz olarak sokaklarda dolaşırken görüntülenen ve iki kez 900 TL'lik para cezası kesilen Merve Boluğur, bu kez HES kodu krizi yaşadı.
Kapüşonu ve maskesiyle tanınmakta zorlanan 33 yaşındaki oyuncu, Nişantaşı'nda gazetecilerden kaçmak için AVM'den, HES kodu uygulaması olmayınca geri çevrildi.
Merve Boluğur, AVM'nin güvenlik görevlilerine "Uygulama kullanmıyorum" diyerek karşılık verip kendisine ayrıcalık tanınmasını istedi.