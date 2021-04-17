Maske takmayı yeni öğrenen Merve Boluğur'un HES koduyla imtihanı! Yine kriz çıkardı 'beni tanımıyor musunuz?'

İlginç açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Merve Boluğur yine sahnede! Oyunculuğun ardından şarkıcılığa soyunan Merve Boluğur, son dönemde yaptığı açıklamalarla sık sık gündem oluyor. Yapılan eleştirilere aldırış etmeden kendi bildiğini okumaya devam eden Merve Boluğur, geçtiğimiz aylarda koronavirüse rağmen maske takmama ısrarıyla tepki toplamıştı. Merve Boluğur çok şükür ki maske takmayı öğrendi. Ancak bu kez de HES kodu krizi patlak verdi.

17.04.2021 11:40 - Son Güncelleme: 17.04.2021 11:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





