RAMAZAN İMSAKİYE
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Hande Demir'den boşanan Erdinç Acar, gönlünü bakın kime kaptırdı! Meğer spiker Gizem Çetin ile…

Hande Demir ile 2020 yılında evliliklerini sonlandıran Erdinç Acar, yeni bir aşka yelken açtı! Bir süre önce Duygu Bal ile aşk yaşayan Erdinç Acar, bu kez gönlünü bambaşka bir isme kaptırdı. Erdinç Acar, ortak dostları sayesinde tanıştığı ünlü spiker Gizem Çetin ile geçtiğimiz hafta Bodrum'da baş başa tatil yaptı. Sadece kariyeriyle gündeme gelmek isteyen Gizem Çetin'in ise beraberliğin gizli kalması için çok çaba sarf ettiği öğrenildi. Ancak Gizem Çetin ile Erdinç Acar'ın aşkı çok dikkat etmelerine rağmen kulaktan kulağa yayıldı! İşte çapkınlıkta gaza basan Erdinç Acar'ın yeni sevgilisi Gizem Çetin ile eski aşkları…

17.04.2021 11:48 - Son Güncelleme: 17.04.2021 11:48
Hande Demir'den boşanan Erdinç Acar, gönlünü bakın kime kaptırdı! Meğer spiker Gizem Çetin ile…

Takvim Gazetesi'nin özel haberine göre; Erdinç Acar'ın, ortak dostları sayesinde tanıştığı ünlü spiker Gizem Çetin ile başlayan arkadaşlığı kısa sürede aşka döndü. Çiçeği burnunda aşıklar Erdinç Acar ile Gizem Çetin, geçtiğimiz hafta Bodrum'da birlikte baş başa tatil yaptı.

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Hande Demir'den boşanan Erdinç Acar, gönlünü bakın kime kaptırdı! Meğer spiker Gizem Çetin ile…

İddialara göre; Gizem Çetin, sadece kariyeriyle gündeme gelmek istedi için ilişkisinin gizli kalmasını istedi. Ancak ünlü çift bu konuda her ne kadar dikkatli davransalar da ilişkileri kulaktan kulağa yayıldı.

Hande Demir'den boşanan Erdinç Acar, gönlünü bakın kime kaptırdı! Meğer spiker Gizem Çetin ile…

'AŞK BENİM İÇİN HAYATIN ANLAMI'
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki sosyoloji eğitiminin ardından Londra'da da iki yıl medya üzerine yüksek lisans yapan ünlü spiker Gizem Çetin, bir röportajında aşk için "Benim için hayatın anlamı ve yaşam sevinci" ifadelerini kullanmıştı.

Hande Demir'den boşanan Erdinç Acar, gönlünü bakın kime kaptırdı! Meğer spiker Gizem Çetin ile…

Gizem Çetin'in aksine özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Erdinç Acar ise Hande Demir'le boşanmasının ardından Duygu Bal'la yakınlaşmıştı. Ece Erken ile de adı anılan Erdinç Acar'ın hızlı aşk hayatı magazin gündemini süslemeye devam ediyor.
İşte başta Erdinç Acar olmak üzere ünlü isimlerin eski sevgilileri…

Hande Demir'den boşanan Erdinç Acar, gönlünü bakın kime kaptırdı! Meğer spiker Gizem Çetin ile…

ERDİNÇ ACAR - ESKİ EŞİ HANDE DEMİR
Erdinç Acar, 2006 ve 2011'de iki kez nikah masasına oturduğu, üç çocuğunun annesi Hande Demir ile 10 Temmuz'da boşandı.