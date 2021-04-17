Hande Demir'den boşanan Erdinç Acar, gönlünü bakın kime kaptırdı! Meğer spiker Gizem Çetin ile…

Hande Demir ile 2020 yılında evliliklerini sonlandıran Erdinç Acar, yeni bir aşka yelken açtı! Bir süre önce Duygu Bal ile aşk yaşayan Erdinç Acar, bu kez gönlünü bambaşka bir isme kaptırdı. Erdinç Acar, ortak dostları sayesinde tanıştığı ünlü spiker Gizem Çetin ile geçtiğimiz hafta Bodrum'da baş başa tatil yaptı. Sadece kariyeriyle gündeme gelmek isteyen Gizem Çetin'in ise beraberliğin gizli kalması için çok çaba sarf ettiği öğrenildi. Ancak Gizem Çetin ile Erdinç Acar'ın aşkı çok dikkat etmelerine rağmen kulaktan kulağa yayıldı! İşte çapkınlıkta gaza basan Erdinç Acar'ın yeni sevgilisi Gizem Çetin ile eski aşkları…

17.04.2021 11:48 - Son Güncelleme: 17.04.2021 11:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





