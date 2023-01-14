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Haberler Magazin Masalarına gidip küfürler yağdırıp kavga çıkardığı iddia edilmişt! Nilperi Şahinkaya'dan Burak Deniz hakkında yakalan kararı

Masalarına gidip küfürler yağdırıp kavga çıkardığı iddia edilmişt! Nilperi Şahinkaya'dan Burak Deniz hakkında yakalan kararı

İddialara göre; naşrolünü Serenay Sarıkaya ile üstlendiği Şahmeran dizisinin çekimleri için Adana'da oluğu dönem Burak Deniz, şehre Altın Koza Film Festivali için gelen Nilperi Şahinkaya ile tartıştı. Alkolü fazla kaçıran Burak Deniz, bir süre sonra olay çıkardı ve Nilperi Şahinkaya masayı terk etti. Bunun üzerine Deniz'in Nilperi Şahinkaya'ya küfür ettiği öne sürüldü. Bu olay nedeniyle mahkemelik olan Şahinkaya ile Deniz cephesinde yeni gelişmeler var. Burak Deniz'in geçen 4 ay içinde savcılık tarafından çağrıldığı halde ifade vermeye gitmediği ortaya çıktı. İşte haberin detayları...

14.01.2023 11:12 - Son Güncelleme: 14.01.2023 11:12
Masalarına gidip küfürler yağdırıp kavga çıkardığı iddia edilmişt! Nilperi Şahinkaya’dan Burak Deniz hakkında yakalan kararı

Şimdilerde Serenay Sarıkaya ile Şahmaran dizisinin çekimlerini yapan Burak Deniz, 15 Eylül'de Adana meslektaşı Nilperi Şahinkaya ve erkek arkadaşının yanına giderek tartışma çıkarmıştı. Burak Deniz, tartışmanın öğrenilmesiyle Nilperi Şahinkaya ve sevgilisinden özür diledi ancak genç oyuncu özrü kabul etmedi.

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Masalarına gidip küfürler yağdırıp kavga çıkardığı iddia edilmişt! Nilperi Şahinkaya’dan Burak Deniz hakkında yakalan kararı

İFADE VERMEYE GİTMEDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Nilperi Şahinkaya, Burak Deniz hakkında 15 Eylül'de yaşanan kavga nedeniyle Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Hakkında "kasten yaralama", "hakaret", "kişilerin huzur ve sukûnunu bozmaktan dava açılan Deniz'in ifade vermediği öğrenildi.

Masalarına gidip küfürler yağdırıp kavga çıkardığı iddia edilmişt! Nilperi Şahinkaya’dan Burak Deniz hakkında yakalan kararı

Burak Deniz'in geçen 4 ay içinde savcılık tarafından çağrıldığı halde ifade vermeye gitmediği ortaya çıktı.

Masalarına gidip küfürler yağdırıp kavga çıkardığı iddia edilmişt! Nilperi Şahinkaya’dan Burak Deniz hakkında yakalan kararı

YAKALAMA KARARI ÇIKARILMASINI TALEP ETTİ

Deniz'in avukatı Serdar Opak da müvekkilinin işi nedeniyle sürekli yurt içi ve yurt dışı seyahatler yaptığı iş yoğunluğu nedeniyle de ifade vermeye gitmediğini söyledi.

Masalarına gidip küfürler yağdırıp kavga çıkardığı iddia edilmişt! Nilperi Şahinkaya’dan Burak Deniz hakkında yakalan kararı

Nilperi Şahinkaya'nın avukatı Nail Gönenli, Deniz hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

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