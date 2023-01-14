Masalarına gidip küfürler yağdırıp kavga çıkardığı iddia edilmişt! Nilperi Şahinkaya’dan Burak Deniz hakkında yakalan kararı

Şimdilerde Serenay Sarıkaya ile Şahmaran dizisinin çekimlerini yapan Burak Deniz, 15 Eylül'de Adana meslektaşı Nilperi Şahinkaya ve erkek arkadaşının yanına giderek tartışma çıkarmıştı. Burak Deniz, tartışmanın öğrenilmesiyle Nilperi Şahinkaya ve sevgilisinden özür diledi ancak genç oyuncu özrü kabul etmedi.