Masalarına gidip küfürler yağdırıp kavga çıkardığı iddia edilmişt! Nilperi Şahinkaya'dan Burak Deniz hakkında yakalan kararı
İddialara göre; naşrolünü Serenay Sarıkaya ile üstlendiği Şahmeran dizisinin çekimleri için Adana'da oluğu dönem Burak Deniz, şehre Altın Koza Film Festivali için gelen Nilperi Şahinkaya ile tartıştı. Alkolü fazla kaçıran Burak Deniz, bir süre sonra olay çıkardı ve Nilperi Şahinkaya masayı terk etti. Bunun üzerine Deniz'in Nilperi Şahinkaya'ya küfür ettiği öne sürüldü. Bu olay nedeniyle mahkemelik olan Şahinkaya ile Deniz cephesinde yeni gelişmeler var. Burak Deniz'in geçen 4 ay içinde savcılık tarafından çağrıldığı halde ifade vermeye gitmediği ortaya çıktı. İşte haberin detayları...
14.01.2023 11:12 - Son Güncelleme: 14.01.2023 11:12
Şimdilerde Serenay Sarıkaya ile Şahmaran dizisinin çekimlerini yapan Burak Deniz, 15 Eylül'de Adana meslektaşı Nilperi Şahinkaya ve erkek arkadaşının yanına giderek tartışma çıkarmıştı. Burak Deniz, tartışmanın öğrenilmesiyle Nilperi Şahinkaya ve sevgilisinden özür diledi ancak genç oyuncu özrü kabul etmedi.
İFADE VERMEYE GİTMEDİ
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Nilperi Şahinkaya, Burak Deniz hakkında 15 Eylül'de yaşanan kavga nedeniyle Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Hakkında "kasten yaralama", "hakaret", "kişilerin huzur ve sukûnunu bozmaktan dava açılan Deniz'in ifade vermediği öğrenildi.