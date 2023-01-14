İrem Derici el hareketi çekti sosyal topa tuttu "Ben utandım burada" Estetik açıklamasından günler sonra İrem Derici bu kez...
Paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren şarkıcı İrem Derici Instagram'da yine gündem oldu. Estetik operasyonlarını gizlemeyen geçtiğimiz günlerde göğüs estetiğinin "6 yaşında" olduğunu söyleyen Derici bu kez kulisten yaptığı paylaşımla gündeme geldi. "Sizde ne var" notuyla paylaştığı videoda el hareketi çektiği görülen Derici bu paylaşım sonrası eleştirilerin odağında.
14.01.2023 10:31 - Son Güncelleme: 14.01.2023 10:31
İrem Derici yine yaptı yapacağını. Yaptığı hareket sonrası Derici, eleştirilerin odağında. İşte haberin tüm detayları...
Her fırsatta estetiklerini açık açık anlatan ve göğüslerine de silikon yaptıran İrem Derici hep özel hayatı hem de paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Cem Belevi tarafından ihanete uğradığını açıkladıktan sonra özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı İrem Derici son paylaşımıyla olay oldu.
İrem Derici paylaşımına "Bel fıtığımın bana verdiği yetkiye dayanarak kendimi oh mommy, so yummy ilan ediyorum" yazmıştı.
Fotoğrafı gören bir takipçisi ise ünlü şarkıcıya "Ya sen o minnacık bedende bu kadar memeyi nasıl yaptın hacı?" şeklinde yorum yapmıştı. İrem Derici ise bu soruya "Parayla" yanıtını vererek dikkat çekmişti.