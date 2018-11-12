Aleyna Tilki’den takipçisine ağır sözler!
Şarkıcı Aleyna Tilki, bir online konserde dinleyicilerine canlı performans sergiledi. Konserde Dua Lipa'nın şarkısı 'New Rules'u seslendiren Tilki, alay konusu oldu.
12 Kasım 2018 Pazartesi, 19:45:12
Güncelleme: 19:46:19
Aleyna Tilki’den takipçisine ağır sözler!
Şarkıcı Aleyna Tilki, bir online konserde dinleyicilerine canlı performans sergiledi. Konserde Dua Lipa'nın şarkısı 'New Rules'u seslendiren Tilki, alay konusu oldu.
Aleyna Tilki’den takipçisine ağır sözler!
Dua Lipa'nın 'New Rules' şarkısını seslendiren Aleyna Tilki, sosyal medyada birçok yorum ve eleştiri aldı. Bir takipçisi Aleyna Tilki'yle kahkaha atarak dalga geçti.
Aleyna Tilki’den takipçisine ağır sözler!
Aleyna Tilki ise o takipçisine "O kadar sahte kahkaha atacağına yapabileceğin tek şey o aptal telefonundan aptalca tweet atmak olacağına kalk sen söyle biraz da biz gülelim" cevabını verdi.
Aleyna Tilki’den takipçisine ağır sözler!
İŞTE ALEYNA TİLKİ'YE GELEN O TEPKİLER;
-Aleyna Tilki'nin de dediği gibi ha gadı ruğn agağdı.
Aleyna Tilki’den takipçisine ağır sözler!
-Kulaklarım çok özür dilerim sizden.