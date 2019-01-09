Mariah Carey'in cinsel taciz davasında flaş gelişme!

ABD'li şarkıcı ve söz yazarı Mariah Carey, davalık olduğu eski menajeri Stella Bulochnikov ile uzlaştı.

9 Ocak 2019 Çarşamba, 22:46:57 Güncelleme: 22:50:17
Mariah Carey'in cinsel taciz davasında flaş gelişme!

Günlerce magazin gündeminden düşmeyen "Önümde çıplak gezip bana sözlü tacizde bulunuyordu" suçlamasında sürpriz karar...

Mariah Carey'in cinsel taciz davasında flaş gelişme!

ABD'li şarkıcı ve söz yazarı Mariah Carey, davalık olduğu eski menajeri Stella Bulochnikov ile uzlaştı.

Mariah Carey'in cinsel taciz davasında flaş gelişme!

"HER ZAMAN ÇIPLAK GEZİYOR"
Üç yıllık iş birlikteliğinin ardından Kasım 2017'de şarkıcı hakkında şikayette bulunan Bulochnikov, Carey'nin her zaman çıplak gezdiğini belirterek 'cinel taciz' davası açmıştı.

Mariah Carey'in cinsel taciz davasında flaş gelişme!

48 yaşındaki yıldız, söz konusu iddiaya 'asılsız' diyerek, büyük suçlamaları reddetmişti.

Mariah Carey'in cinsel taciz davasında flaş gelişme!

Mariah Carey, eski menajeri hakkında dava açacağını açıklamıştı.

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