Mariah Carey'in cinsel taciz davasında flaş gelişme!
ABD'li şarkıcı ve söz yazarı Mariah Carey, davalık olduğu eski menajeri Stella Bulochnikov ile uzlaştı.
9 Ocak 2019 Çarşamba, 22:46:57
Güncelleme: 22:50:17
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Günlerce magazin gündeminden düşmeyen "Önümde çıplak gezip bana sözlü tacizde bulunuyordu" suçlamasında sürpriz karar...
ABD'li şarkıcı ve söz yazarı Mariah Carey, davalık olduğu eski menajeri Stella Bulochnikov ile uzlaştı.
"HER ZAMAN ÇIPLAK GEZİYOR" Üç yıllık iş birlikteliğinin ardından Kasım 2017'de şarkıcı hakkında şikayette bulunan Bulochnikov, Carey'nin her zaman çıplak gezdiğini belirterek 'cinel taciz' davası açmıştı.
48 yaşındaki yıldız, söz konusu iddiaya 'asılsız' diyerek, büyük suçlamaları reddetmişti.
Mariah Carey, eski menajeri hakkında dava açacağını açıklamıştı.